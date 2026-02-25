Aimee Lou Wood protagonizará la nueva adaptación de Jane Eyre

22 February 2026, United Kingdom, London: English actress Aimee Lou Wood attends the 79th British Academy Film Awards at the Royal Festival Hall. Photo: James Manning/PA Wire/dpa - James Manning/PA Wire/dpa

Aimee Lou Wood, que ha aparecido en series como Sex Education o The White Lotus, por cuyo papel en su tercera temporada se hizo con una nominación en los Globos de Oro y los Emmy, protagonizará una nueva adaptación de Jane Eyre.

Según informa The Hollywood Reporter, el estudio Working Title ya se encuentra trabajando en una serie basada en el clásico de Charlotte Brontë con Wood como protagonista. Miriam Battye (Succession) se encuentra adaptando la novela.

Publicada en 1847, Jane Eyre sigue la complicada vida de una joven huérfana que pasa su infancia primero a cargo de una tía cruel y luego en un opresivo e insalubre colegio hasta que logra trabajo como institutriz. No obstante, su puesto en Thornfield Hall se demuestra también lleno de pruebas a su espíritu, sobre todo debido al peculiar señor Rochester y el oscuro secreto que oculta.

La novela ha sido adaptada numerosas veces en multitud de formatos. Entre las últimas versiones de la historia destacan la película de 2011 dirigida por Cary Joji Fukunaga y protagonizada por Mia Wasikowska y Michael Fassbender y la serie de la BBC de 2006 con Ruth Wilson como Jane.

Aparte de en las ya mencionadas Sex Education y The White Lotus, la filmografía de Wood incluye títulos como Living, Problemas con papá, El cineclub, Ciudad tóxica o la todavía por estrenar Anxious People. Además, la actriz dará vida a Pattie Boyd, la modelo y fotógrafa británica, esposa de George Harrison, en los biopics de los Beatles de Sam Mendes.