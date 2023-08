Ahsoka explica la conexión de Sabine Wren con los Jedi y la Fuerza

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

Con el estreno de los dos primeros episodios de Ahsoka, los fans de Star Wars vuelven a tener material de sobra con el que teorizar. Uno de los puntos clave de sus dos primeros capítulos ha sido Sabine Wren, la mandaloriana interpretada por Natasha Liu Bordizzo, que se ha llevado multitud de aplausos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La joven heroína fue una de las protagonistas de Star Wars: Rebels y ahora, en su salto a la imagen real, apunta a ser también fundamental en Ahsoka. Y es que nada más comenzar la serie ya se ha explicado que Sabine fue durante un tiempo la padawan de la heroína que da nombre al proyecto.

Este descubrimiento confirma las teorías de los fans que comenzaron hace meses a raíz de los tráileres y materiales promocionales de la serie. Ahsoka adiestró a Sabine en las artes Jedi y, aunque ambas acabaron abandonando, parece que ahora retomarán el entrenamiento.

Pero surge entonces una gran duda. Hasta donde se sabe, Sabine no es sensible a la Fuerza. Es cierto que en Rebels aprendió a utilizar el Sable Oscuro, pero en ningún momento ha mostrado habilidades propias de los Jedi. Su nuevo estatus de padawan en Ahsoka solo puede significar dos cosas. O bien se va a convertir en una Jedi sin poder usar la Fuerza, algo inédito hasta ahora, o bien realmente sí es sensible a esta y Ahsoka lo ha percibido.

Ese último caso entraría en cierto conflicto con Rebels, ya que el Maestro Jedi Kanan Jarrus convivió con ella durante años y nunca lo percibió. Tampoco lo hizo Ezra Bridger, o al menos eso se pensaba. Al final de la serie animada, el joven Jedi le decía a Sabine que contaba con ella, pero no especificaba para qué. Quizá Ezra sí intuyó de lo que era capaz su amiga y confiaba en que ella misma lo descubriera.

Por el momento, los dos primeros capítulos de Ahsoka no han respondido a esa incertidumbre. Pero una conversación de Sabine con el droide Huyang ha generado aún más expectación al respecto. "Nunca tuve el talento ni las aptitudes. No soy Ezra", se lamenta ella. "Eso sí que es verdad. He conocido a muchos padawans a lo largo de los siglos y puedo afirmar que su dominio de la Fuerza es inferior al de todos ellos", responde el robot.

Las palabras de Huyang sugieren que Sabine puede tener una ligera sensibilidad a la Fuerza, aunque sea muy débil. Realmente, todos los seres vivos del universo están conectados a la Fuerza, sean o no sensibles a ella, según la mitología de Star Wars. Por ello es posible que la joven aprenda a dominarla, al menos de manera superficial. Hasta ahora, la mandaloriana no ha hecho siquiera el intento de usarla, pero eso podría cambiar en los siguientes capítulos de Ahsoka. El tercer episodio se estrenará en Disney+ el miércoles 30 de agosto.