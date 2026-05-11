Adolescencia hace historia en los BAFTA TV Awards: Lista completa de ganadores

Publicado: lunes, 11 mayo 2026 13:51
   MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

   Adolescencia ha culminado su arrolladora temporada de premios con una noche histórica en la 72.ª edición de los BAFTA TV Awards, celebrada el domingo 10 de mayo en Londres. La miniserie de Netflix, creada por Stephen Graham y Jack Thorne, se ha convertido en la producción más premiada en una misma edición de los galardones principales de televisión de la Academia Británica al alzarse con cuatro máscaras doradas.

Stephen Graham obtuvo el BAFTA a mejor actor protagonista por su interpretación como Eddie Miller en Adolescencia, lo que supone su primer premio interpretativo de la Academia Británica tras ocho nominaciones entre cine y televisión.

   A su victoria se sumaron los triunfos de Owen Cooper como mejor actor de reparto y Christine Tremarco como mejor actriz de reparto, ambos reconocidos por sus trabajos en la serie como Jamie y Manda Miller, respectivamente.

   El premio a mejor miniserie dramática completó una noche redonda para el equipo de Adolescencia, que venía de obtener los galardones de mejor dirección de ficción y mejor sonido de ficción en los BAFTA Television Craft Awards. Con el reconocimiento a mejor miniserie dramática, Adolescencia supera el récord histórico de tres premios en una misma noche en los BAFTA TV Awards, una marca que hasta ahora compartían Killing Eve y Happy Valley.

   Entre los otros vencedores destacados de los BAFTA TV Awards 2026 estuvieron también The Studio, que se alzó con la máscara a mejor serie internacional y Seth Rogen dedicó el reconocimiento a la difunta Catherine O'Hara.

   Tambien fueron premiados The Celebrity Traitors, que se llevó los premios de mejor reality y momento más memorable, y LOL: Last One Laughing UK, que triunfó en mejor programa de entretenimiento y dio a Bob Mortimer el reconocimiento a mejor interpretación de entretenimiento.

   A continuación, la lista completa de ganadores de los BAFTA TV Awards 2026:

MEJOR ACTOR DE REPARTO

   Owen Cooper (Adolescencia)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

   Christine Tremarco (Adolescencia)

MEJOR REALITY

   The Celebrity Traitors

MEJOR COMEDIA CON GUION

   Amandaland

MEJOR DOCUMENTAL ESPECIALIZADO

   Simon Schama: The Road to Auschwitz

MEJOR SERIE DE NO FICCIÓN

   See No Evil

MEJOR PROGRAMA INFANTIL SIN GUION

   World.War.Me

MEJOR PROGRAMA INFANTIL CON GUION

   Crongton

MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

   LOL: Last One Laughing UK

MEJOR MINISERIE DRAMÁTICA

   Adolescencia

MEJOR DOCUMENTAL DE UNA ENTREGA

   Grenfell: Uncovered

MEJOR FORMATO CORTO

   Hustle and Run

MEJOR COBERTURA DE EVENTO EN DIRECTO

   VE Day 80: A Celebration to Remember

MEJOR ACTOR EN COMEDIA

   Steve Coogan (How Are You? It's Alan (Partridge)?)

MEJOR ACTRIZ EN COMEDIA

   Katherine Parkinson (Here We Go)

MEJOR CULEBRÓN

   EastEnders

MEJOR COBERTURA DEPORTIVA

   UEFA Women's Euros 2025

MEJOR PROGRAMA DIURNO

   Scam Interceptors

MEJOR PROGRAMA DE ACTUALIDAD

   Gaza: Doctors Under Attack

MEJOR COBERTURA INFORMATIVA

   Channel 4 News: Israel-Iran: The Twelve Day War

MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO DE NO FICCIÓN

   Go Back To Where You Came From

PREMIO ESPECIAL

   Martin Lewis

MOMENTO MÁS MEMORABLE

   The Celebrity Traitors - Alan Carr revela que es un traidor

MEJOR SERIE INTERNACIONAL

   The Studio

BAFTA FELLOWSHIP

   Mary Berry

MEJOR INTERPRETACIÓN EN UN PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

   Bob Mortimer (LOL: Last One Laughing UK)

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

   Código de silencio

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

   Narges Rashidi (Presa 951)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

   Stephen Graham (Adolescencia)

