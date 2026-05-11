Adolescencia hace historia en los BAFTA TV Awards: Lista completa de ganadores
MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -
Adolescencia ha culminado su arrolladora temporada de premios con una noche histórica en la 72.ª edición de los BAFTA TV Awards, celebrada el domingo 10 de mayo en Londres. La miniserie de Netflix, creada por Stephen Graham y Jack Thorne, se ha convertido en la producción más premiada en una misma edición de los galardones principales de televisión de la Academia Británica al alzarse con cuatro máscaras doradas.
Stephen Graham obtuvo el BAFTA a mejor actor protagonista por su interpretación como Eddie Miller en Adolescencia, lo que supone su primer premio interpretativo de la Academia Británica tras ocho nominaciones entre cine y televisión.
A su victoria se sumaron los triunfos de Owen Cooper como mejor actor de reparto y Christine Tremarco como mejor actriz de reparto, ambos reconocidos por sus trabajos en la serie como Jamie y Manda Miller, respectivamente.
El premio a mejor miniserie dramática completó una noche redonda para el equipo de Adolescencia, que venía de obtener los galardones de mejor dirección de ficción y mejor sonido de ficción en los BAFTA Television Craft Awards. Con el reconocimiento a mejor miniserie dramática, Adolescencia supera el récord histórico de tres premios en una misma noche en los BAFTA TV Awards, una marca que hasta ahora compartían Killing Eve y Happy Valley.
Entre los otros vencedores destacados de los BAFTA TV Awards 2026 estuvieron también The Studio, que se alzó con la máscara a mejor serie internacional y Seth Rogen dedicó el reconocimiento a la difunta Catherine O'Hara.
Tambien fueron premiados The Celebrity Traitors, que se llevó los premios de mejor reality y momento más memorable, y LOL: Last One Laughing UK, que triunfó en mejor programa de entretenimiento y dio a Bob Mortimer el reconocimiento a mejor interpretación de entretenimiento.
A continuación, la lista completa de ganadores de los BAFTA TV Awards 2026:
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Owen Cooper (Adolescencia)
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Christine Tremarco (Adolescencia)
MEJOR REALITY
The Celebrity Traitors
MEJOR COMEDIA CON GUION
Amandaland
MEJOR DOCUMENTAL ESPECIALIZADO
Simon Schama: The Road to Auschwitz
MEJOR SERIE DE NO FICCIÓN
See No Evil
MEJOR PROGRAMA INFANTIL SIN GUION
World.War.Me
MEJOR PROGRAMA INFANTIL CON GUION
Crongton
MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO
LOL: Last One Laughing UK
MEJOR MINISERIE DRAMÁTICA
Adolescencia
MEJOR DOCUMENTAL DE UNA ENTREGA
Grenfell: Uncovered
MEJOR FORMATO CORTO
Hustle and Run
MEJOR COBERTURA DE EVENTO EN DIRECTO
VE Day 80: A Celebration to Remember
MEJOR ACTOR EN COMEDIA
Steve Coogan (How Are You? It's Alan (Partridge)?)
MEJOR ACTRIZ EN COMEDIA
Katherine Parkinson (Here We Go)
MEJOR CULEBRÓN
EastEnders
MEJOR COBERTURA DEPORTIVA
UEFA Women's Euros 2025
MEJOR PROGRAMA DIURNO
Scam Interceptors
MEJOR PROGRAMA DE ACTUALIDAD
Gaza: Doctors Under Attack
MEJOR COBERTURA INFORMATIVA
Channel 4 News: Israel-Iran: The Twelve Day War
MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO DE NO FICCIÓN
Go Back To Where You Came From
PREMIO ESPECIAL
Martin Lewis
MOMENTO MÁS MEMORABLE
The Celebrity Traitors - Alan Carr revela que es un traidor
MEJOR SERIE INTERNACIONAL
The Studio
BAFTA FELLOWSHIP
Mary Berry
MEJOR INTERPRETACIÓN EN UN PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO
Bob Mortimer (LOL: Last One Laughing UK)
MEJOR SERIE DRAMÁTICA
Código de silencio
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
Narges Rashidi (Presa 951)
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
Stephen Graham (Adolescencia)