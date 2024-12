El actor de Loki Jack Veal denuncia que vive en la calle tras sufrir abusos físicos y psicológicos de su familia

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Jack Veal, actor que encarnó a la variante juvenil de Loki en dos episodios de la temporada 1 de la serie de Marvel, no solo ha denunciado en redes sociales que vive en la calle, sino que también ha confesado ser víctima de abusos tanto físicos como mentales por parte de su famila.

Veal se ganó el cariño de los fans con su interpretación de Kid Loki y, de hecho, esta variante del personaje llegó a tener su propia figura Funko Pop. El actor, que actualmente tiene 17 años, también ha participado en otras producciones televisivas como Tin Star o The End of the F***ing World.

Pese a que lleva desde 2022 sin dejarse ver en la pequeña pantalla, Veal se ha mantenido muy activo en las redes sociales. En la más reciente de sus publicaciones, ha decidido sincerarse y confesar que actualmente se encuentra durmiendo en la calle.

Según él mismo explica, esta situación es consecuencia directa de haber sufrido abusos tanto físicos como psicológicos por parte de su familia.

Debido a esto, ha decidido emplear su cuenta de TikTok para denunciar la lamentable situación en la que se encuentra.

"Hola, soy un famoso actor, tengo 17 años y no tengo un hogar. Es posible que me reconozcas de Loki, End of the F***ing World u otras películas donde tuve papeles importantes. No he hablado mucho sobre cómo me ha ido en la vida. Creo que es hora de revelar la verdad", afirma Veal en su vídeo.

"Sin entrar mucho en detalles, sufrí abusos en casa: violencia física, emocional, etcétera. No me dieron una educación muy buena. Lidio con problemas de salud mental y tengo autismo, TDAH, y me realizaron pruebas de bipolaridad y psicosis. No puedo quedarme con mis abuelos porque mi abuelo padece una enfermedad terminal. No tengo a dónde ir y necesito ayuda", continuó el joven intérprete.

Sin embargo, esa no es la peor parte, ya que, según denuncia, los servicios sociales se niegan a prestarle ayuda. "Estoy durmiendo en un remolque con las ventanas reventadas. Es inseguro y está a dos horas del trabajo", lamenta Veal, desesperado, esperando que la gente pueda difundir su amarga situación.

Hasta el momento, se desconoce por qué los servicios sociales han denegado la ayuda a Veal. Por otro lado, sus padres tampoco se han pronunciado, al menos por ahora, sobre la trágica realidad que está viviendo su hijo en la calle.