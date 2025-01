El actor que encarna a la jugadora trans de El juego del calamar 2 rompe su silencio tras la polémica

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Entre los nuevos personajes que la temporada 2 de El juego del calamar presentó se encontraba la jugadora 120, Hyun-ju, una mujer trans encarnada por el actor cisgénero Park Sung-hoon. El director de la ficción, Hwang Dong-hyuk ya explicó en su momento que no había sido posible encontrar a una intérprete trans para el papel y ahora, Sung-hoon se ha sincerado sobre lo que ha significado para él dar vida al personaje y cómo ha vivido la recepción del mismo.

"Me sorprendió mucho la oportunidad; como actor, me pareció que iba a ser todo un reto", explicó el intérprete en declaraciones a Variety. "Me preocupaba interpretar a una mujer trans porque soy un hombre cisgénero, así que quería abordarlo con la mayor cautela y consideración posibles", admitió.

Sung-hoon expresó además su deseo de que Hyun-ju, personaje que en la ficción participa en los brutales juegos con la esperanza de costearse una cirugía de reasignación de sexo, "contribuya a eliminar" prejuicios. "Espero que las personas que pertenecen a esas comunidades dejen de sentirse discriminadas o en desventaja dentro de la sociedad. Espero que todo el mundo pueda ser fiel a lo que realmente es y sentirse seguro al hacerlo", manifestó.

El actor habló también de la positiva recepción del personaje, revelando que había recibido incontables mensajes de fans, tantos que no "puede leerlos todos". "Me dieron las gracias por retratar a Hyun-ju, por ser fiel a ella y hacerle justicia. Y me encantaron los comentarios diciendo que nunca antes habían visto un personaje trans como éste y cómo les empoderaba. Así que, al leer estos comentarios, una parte de mí siente alivio y mucho orgullo", señaló.

Cabe decir que la elección de un hombre cis para encarnar a una mujer trans generó también cierta polémica, algo que el creador de la serie ya había anticipado. "Al principio, mientras investigábamos, pensé en hacer un casting auténtico de un actor trans. Cuando investigamos en Corea, no había casi ningún actor que fuera abiertamente trans, y mucho menos abiertamente gay, porque, por desgracia, en la sociedad coreana actual la comunidad LGBTQ sigue estando bastante marginada y desatendida, lo cual es desgarrador", explicó Dong-hyuk en una entrevista concedida a TV Guide.

El creador añadió que conocía el trabajo de Sung-hoon y que "confiaba plenamente en que sería la persona adecuada por su talento para interpretar a este personaje". Por su parte, el actor ya adelantó a los fans que podrían disfrutar "aún más de los encantos de Hyun-ju" en la tercera temporada, cuya fecha de estreno sigue sin estar confirmada pero que las filtraciones sitúan en el 27 de junio de 2025.