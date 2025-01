El actor que da vida al personaje trans de El Juego del Calamar 2 pide perdón por una parodia porno de la serie

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Park Sung-hoon ha interpretado a Hyun-ju, la jugadora 120, en la temporada 2 de El Juego del Calamar. Tras publicar el pasado diciembre una imagen paródica en referencia a la serie, el actor que da vida al personaje trans en la serie coreana ha pedido perdón.

El intérprete colgó en sus redes una imagen tomada de una parodia pornográfica de El Juego del Calamar. Aunque Park eliminó la imagen segundos después de publicarla, el incidente provocó numerosas críticas y también llevó al creador Hwang Dong-hyuk a expresar públicamente su consternación por la situación.

En una entrevista con Korea Economic Daily, Park habló de la polémica y, antes de que comenzara oficialmente la entrevista, el actor se disculpó. "Vine aquí con tristeza en mi corazón y más nervioso que nunca. Realmente lamento haber causado daño a la producción realizada gracias el arduo trabajo de tanta gente, incluido el equipo, el personal y los actores", afirmó.

Park también explicó el motivo por el que colgó la foto, asegurando que fue un error y que su intención era compartir la imagen con el equipo de la serie para que revisaran el contenido. "Encontré una foto problemática en mis mensajes directos. Fue durante el lanzamiento de la serie y pensé que era una foto impactante y que podría causar problemas. Mientras compartía las reacciones a la serie, creo que accidentalmente la publiqué en mis historias", esgrimió.

"Yo, por supuesto, no vi el video. Tampoco tengo otra cuenta, así que no fue un error por intentar subirla a una cuenta diferente. Sentí mucho arrepentimiento y me culpé por los inconvenientes que había causado mi error. Continuaré con mi carrera como actor con gran pesar, siendo consciente de mis palabras y acciones, para que algo como esto no vuelva a suceder", concluyó.

La controversia provocada por la publicación de Park en Instagram no es el único problema que ha afrontado la ficción desde el lanzamiento de la temporada 2. Críticas por la participación de actores denunciados por prostitución de menores, la polémica generada por el propio personaje de Park, una soldado transexual al ser interpretada por un actor CIS, son solo otras de las polémicas a las que ha hecho frente la serie de Netflix. Además, en Vietnam ha habido muchas críticas debido a las supuestas tergiversaciones respecto al papel de Corea del Sur en la guerra de Vietnam.