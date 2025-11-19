400 horas de 'Tu Navidad' en AMC Networks, que lanzará además su nuevo canal AMC Western

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Como todos los años, AMC Networks contará con una programación especial de Navidad durante el mes de diciembre y hasta la segunda semana de enero. Bajo el sello Tu Navidad, se engloban más de 400 horas de películas, programas de televisión y documentales temáticos. Además, el grupo ha anunciado el próximo lanzamiento de un nuevo canal, AMC Western, que verá la luz el próximo mes de febrero y que estará dedicado íntegramente a este género.

El especial Tu Navidad incluirá la emisión de sagas como Harry Potter y Animales Fantásticos, el especial Naviñam! en Canal Cocina, que reúne más de 40 títulos de temática navideña, o el Calendario Darkviento, que traerá al canal DARK una programación cargada de terror.

El ciclo NaviChan del canal XTRM reunirá algunas de las cintas más icónicas de Jackie Chan, Somos volverá a ser refugio de tradición con el Maratón de Navidad con Paco Martínez Soria y los más pequeños podrán disfrutar de cine infantil con el especial All I want for Christmas.

Canal HISTORIA emitirá la serie documental como Ho, ho, homicidios, dedicada a crímenes que tuvieron lugar en estas fechas, mientras que el Canal Decasa estrenará Mercadillos navideños: Nueva York y programas como Tus plantas decoran: Navidad.

UN CANAL PARA LOS AMANTES DEL WESTERN

AMC Western, que verá la luz en febrero, dedicará su programación exclusivamente a este género, abarcando títulos que van desde los orígenes del celuloide hasta la actualidad. Desde Dos hombres y un destino de George Roy Hill hasta Pat Garrett y Billy el Niño de Sam Peckinpah, pasando por Cimarrón, el primer wéstern que ganó el Oscar a mejor película, la programación del canal incluirá clásicos norteamericanos de los años 30 en adelante, con especial atención a la edad de oro de Hollywood y sus grandes figuras como John Ford, Henry Hathaway, John Sturges o Howard Hawks.

El eurowestern también tendrá cabida en el canal, con míticos títulos del llamado spaguetti western y filmes rodados en España, así como películas más recientes que ponen de manifiesto la vigencia y capacidad de reinvención del género.

Por otra parte, el servicio de streaming AMC+ estrenará en 2026 series originales como The Audacity, un thriller sobre la burbuja de Silicon Valley creado por Jonathan Glatzer, productor de Succession y Better Call Saul, El vampiro Lestat, protagonizada por Sam Reid y Jacob Anderson, o el thriller islandés Reykjavík Fusion.

También verán la luz en la plataforma el próximo año la cuarta y última entrega de The Walking Dead: Daryl Dixon, grabada y ambientada íntegramente en España, y la temporada 4 de Dark Winds, producida por el recientemente fallecido Robert Redford.