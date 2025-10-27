Así son los tres nuevos true crime de Carles Porta, que ya tienen fecha de estreno en Movistar Plus+

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Los nuevos true crime de Carles Porta llegarán a Movistar Plus+ a partir del 13 de noviembre. En esta ocasión, el periodista conocido por reconstruir de forma rigurosa algunos de los episodios más destacados de la crónica negra, regresa con tres nuevos casos: Missing in Murcia, Muerte en el hotel y Crimen por encargo.

El 13 de noviembre se estrenará en la plataforma de streaming Missing in Murcia, que reconstruye el brutal asesinato en 2013 de Ingrid Visser, jugadora de voleibol holandesa, y de su pareja, Lodewijk Severein. A lo largo de dos episodios, el periodista analiza la investigación llevada a cabo por la policía y su impacto a nivel internacional.

Una semana más tarde, el 20 de noviembre, llegará a Movistar Plus+ Muerte en el hotel. El true crime analiza la extraña muerte de un ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño que es encontrado muerto en su habitación del hotel tras una noche de fiesta. Según especifica la sinopsis oficial "Está casado con un hombre, pero mantiene una relación abierta. Después de la cena, decide salir por el barrio de Chueca a tomar unas copas, allí conoce a otros dos hombres, con los que regresa a su habitación".

Por último, 27 de noviembre se estrenará Muerte por encargo. En este caso se relata la trágica historia de Yalenis, "una joven cubana atrapada en una relación tóxica con un empresario gallego. Su deseo de independencia desencadena una serie de eventos que llevan al doble asesinato de ella y un joven desconocido". A través de la investigación policial y testimonios, Porta revela hasta dónde puede llegar la obsesión y el poder.

Porta es un periodista de investigación conocido por sus series documentales, entre las que destacan La caza del solitario, Crímenes, El crimen de la Guardia Urbana y Luz en la oscuridad. Por otra parte, cabe destacar que tiene pendiente el estreno de 33 días, su primera serie de ficción basada en hechos reales. Protagonizada por José Manuel Poga y Julián Villagrán, la producción de seis episodios narrará la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida en 2001, y cuya persecución se alarga durante 33 días.