22 minutos dando la lata: Julius presenta recetas con conservas "en tiempo récord"

22 Minutos Dando La Lata, El Nuevo Programa De Julius Para Cocinar Recetas Exprés Con Conservas - AMC CHANNELS

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Canal Cocina estrena el nuevo programa de Julius Bienert, 22 minutos dando la cocina, en la que el cocinero prepara menús usando latas de conserva "en tiempo récord". El programa podrá seguirse a partir del próximo lunes 1 de junio a las 21:30 en el canal de AMC Channels.

En este nuevo formato, Julius exprime al máximo los 22 minutos que dan título al programa para preparar recetas "rápidas, sabrosas y pensadas para el día a día", siempre con un ingrediente protagonista dentro de una lata. Una propuesta que reivindica las posibilidades de las conservas en la cocina actual.

A lo largo de los episodios, que se emitirán de lunes a viernes, el chef ofrece un recetario exprés con elaboraciones desde bucatini con mejillones en escabeche hasta fideuá con chipirones a la brasa en la lata.

El programa también incorpora propuestas dulces, como barritas crujientes de crema de pistacho y chocolate blanco, demostrando que una despensa bien aprovechada puede convertirse en el punto de partida de menús completos, originales y listos en muy poco tiempo.

JULIUS BIENERT SIGUE SU TRAYECTORIA EN CANAL COCINA

Con 22 minutos dando la lata, Julius Bienert regresa a Canal Cocina tras Un trío en la cocina y Julius invita en 22 minutos, con su estilo directo, ágil y resolutivo para ofrecer soluciones para quienes quieren cocinar rápido y sin complicaciones.

Julius estudió en la Escuela AYALA de Karlos Arguiñano y realizó prácticas en varios restaurantes del País Vasco junto a maestros como Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Luis Irízar o el propio Karlos Arguiñano. Tras trabajar en varios restaurantes por toda España comenzó sus primeras andaduras en televisión en 2006, convirtiéndose en presentador de diversos programas de Canal Cocina.