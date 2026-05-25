La serie de Naranjito, la mascota del Mundial 82, vuelve 40 años después de la mano de Vin TV

Naranjito: Fútbol en acción - AMC GLOBAL MEDIA

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Con motivo del Mundial de Fútbol de México, Estados Unidos y Canadá que arrancará el próximo 11 de junio, Naranjito vuelve a la televisión. Vin TV volverá a emitir Naranjito: Fútbol en acción, la serie de la icónica mascota del mundial de España 82, que regresará a la pequeña pantalla a partir de ese jueves 11 de junio a las 12:00 horas.

La ficción protagonizada por el cítrico personaje creado por los publicistas sevillanos María Dolores Salto Zamora y José María Martín Pacheco para el Mundial que se celebró en España en el verano de 1982 combina aventura, humor, espíritu deportivo, personajes icónicos y la participación de figuras como Alfredo Di Stéfano y Matías Prats.

Además de su estreno en maratón el día 11, el canal emitirá un episodio diario de Naranjito: Fútbol en acción de lunes a domingo a partir de las 8:30 horas. La serie, de 26 capítulos, también estará disponible bajo demanda.

NARANJITO, CLEMENTINA Y CITRONIO

La ficción sigue las aventuras de Naranjito junto a sus inseparables compañeros Clementina, Citronio y el robot moviola Imarchi, siempre dispuestos a defender la esencia del fútbol, enseñar sus reglas y transmitir los valores del deporte rey. Juntos recorren distintos países y momentos clave de la historia del fútbol mientras intentan frustrar los planes del villano Zruspa y sus hijos, los Cocos, empeñados en sabotear el juego limpio y los principios de este deporte.

Con una mezcla de aventura y humor, Naranjito: Fútbol en acción invita a varias generaciones de espectadores a reencontrarse con un icono de la cultura popular española, en una serie que convirtió el fútbol en un viaje lleno de aprendizaje, compañerismo y emoción.

La serie, que es distribuida en España por DeAPlaneta Entertainment, fue coproducida entre TVE y BRB Internacional, la histórica productora española detrás de otros grandes éxitos como Dartacán y los Tres Mosqueperros, o La Vuelta al Mundo de Willy Fog.