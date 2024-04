Zendaya explica su entrenamiento como tenista en Rivales

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

Rivales, la nueva película de Zendaya, llega a los cines el 26 de abril. La actriz interpreta a Tashi, una joven promesa mundial del tenis que conoce a dos jóvenes jugadores, Art y Patrick, convirtiéndose con los años en la mujer y entrenadora de uno de ellos. "Sabía que no iba a ser buena a este deporte. No importaba cuánto lo intentase", explica la intérprete acerca del intenso entrenamiento que tuvieron que realizar.

En una entrevista concedida a CulturaOcio.com, Zendaya rememora cómo fue el proceso para alcanzar, pese a las dificultades, una visión realista de su personaje. "Tuvimos que entrenar. Y lo recuerdo como darme contra un muro. Porque recuerdo practicar y practicar y, como nunca antes había jugado al tenis, un día sentí: 'Oh, he hecho clic, finalmente lo he conseguido'. Y luego llegué al día siguiente y di pena", reconoce.

"Eso me pasaba una y otra vez, así que pensaba: 'Todavía no parezco para nada una jugadora de tenis, sigo pareciendo malísima a esto'. Al final, después de esforzarme mucho, porque casi entrenábamos como si fuéramos a ser tenistas, pensé: 'Está bien, ahora necesito entender el físico de esta gente, necesito parecer una jugadora de tenis. La pelota no necesariamente tiene que ir al sitio perfecto cada vez, solo necesito lucir bien'", señala a continuación, revelando un cambio de enfoque.

IMITAR REFERENTES

A partir de ese punto, Zendaya comenzó a hacer un trabajo diferente. "Decidí abordarlo desde un contexto más de danza e intenté imitar y copiar, dominar el juego de pies, la posición de las manos y todo ese tipo de cosas. Literalmente imitaría a mi doble. Nos grababa a las dos una y otra vez, me iba, lo veía y pensaba: 'Podría apretar más, sus pies son más rápidos que los míos, su brazo está más alto que el mío'. Y luego lo hacía una y otra vez", cuenta la actriz, señalando que, en definitiva, eliminó "la pelota" de la ecuación.

"Sin pelota parecemos buenos e increíblemente talentosos", se une bromeando Josh O'Connor, que interpreta a Patrick. "Yo me fijé en Nick Kyrgios. Es genial en términos de carácter y la forma en que se comporta entre sets, su forma de ser fuera de la pista", cuenta el actor, cuyo personaje es el más rebelde de la película.

"En cuanto a cosas como el saque, recuerdo que todos nos reunimos alrededor de un portátil y nos pusimos a ver junto a Brad Gilbert, nuestro entrenador, videos de YouTube de servicios raros. Brad nos decía: '¡Mirad qué loco es este saque!' Y todos decíamos: 'Parece un saque normal'. Si eres aficionado al tenis, sabes que los detalles son muy leves. Así que tuvimos que inventárnoslo un poco porque, de lo contrario, para nosotros todo era lo mismo", concluye ante las risas de Zendaya y de Mike Faist, el actor que hace de Art.

Rivales, dirigida por Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) se estrena en cines el 26 de abril.