VÍDEO: BTS y su Butter arrasan en los Billboard Music Awards 2021

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

El pasado viernes 21 de mayo salió a la luz Butter, nuevo single de BTS. Tras el lanzamiento del tema y el videoclip, el grupo surcoreano ha interpretado por primera vez la canción en directo durante los Billboard Music Awards 2021.

La entrega de premios tuvo lugar el 23 de mayo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. La actuación de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jun comenzó en el camerino, para posteriormente pasar a la alfombra roja y el escenario.

2021 es el cuarto año consecutivo en el que BTS actúa en los Billboard Music Awards. El grupo debutó en la edición de 2018 con Fake Love, regresando para interpretar Boy With Luv junto a Halsey en 2019 y Dynamite en 2020.

El grupo estaba nominado a cuatro galardones: artista con mejores ventas, mejor artista social, mejor dúo o grupo y canción con mejores ventas. La banda se llevó los cuatro reconocimientos, que se suman a los cinco que ya habían ganado entre 2017 y 2020.

"En primer lugar, nunca pensamos que íbamos a lanzar otro single, pero la pandemia se está haciendo cada vez más larga, así que pensamos que necesitábamos otra canción de verano. Pensamos que necesitábamos otro número uno de verano y Butter encajaba perfectamente con eso", explicó RM en 'The Zane Lowe Show' de Apple Music.

Butter es el segundo single en inglés de BTS después de Dynamite, que salió a la luz en 2020. Ese mismo año el grupo publicó Map of the Soul: y Be, cuarto y quinto álbumes de estudio respectivamente.