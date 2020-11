Escucha Be, nuevo álbum de BTS con el que lanzan un mensaje de optimismo para el mundo

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

BTS ha lanzado Be, su nuevo álbum. El flamante trabajo de la banda consta de ocho canciones, incluido el exitoso single Dynamite.

Life Goes On, Fly to My Room, Blue & Grey, Skit, Telepathy, Dis-ease y Stay son los títulos del resto de pistas. Con este trabajo el grupo ha querido lanzar un mensaje de optimismo en medio de un complicado año para el mundo. Tal como señala Variety, el sencillo principal del álbum será Life Goes On y la canción será interpretada por primera vez en los American Music Awards este 22 de noviembre.

"La pandemia detuvo inesperadamente muchos de nuestros planes originales. Sin embargo, nos brindó la oportunidad de dar un paso atrás y concentrarnos en nosotros mismos y en nuestra música. Reflejamos las emociones que sentimos durante este período sin precedentes en este álbum. También pudimos dar un paso más al asumir roles en la producción general, como el desarrollo del concepto, la composición y el diseño visual", dijo Jimin, uno de los miembros, a Rolling Stone India.

Por su parte, RM dijo que el álbum había sido planeado antes del lanzamiento de Dynamite y que fue creado en "un proceso colaborativo con los fans".

Dynamite encabezó la lista Billboard Hot 100 durante tres semanas y se convirtió en el vídeo con más visitas en 24 horas en la historia de YouTube. La banda está viviendo un gran momento ya que el pasado agosto arrasó en los MTV VMA, haciéndose con los galardones a mejor videoclip pop, mejor videoclip de K-pop y mejor coreografía por ON. Además, fueron elegidos como el mejor grupo.