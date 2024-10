La Oreja de Van Gogh : Leire Martínez y Amaia Montero rompen su silencio

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el tsunami mediático desatado después de que La Oreja de Van Gogh anunciara la salida del grupo de Leire Martínez y, consecuente, se desataran los rumores sobre el posible regreso de Amaia Montero, ambas cantantes han roto al fin su silencio.

Martínez apareció en el programa 'Biba Zuek!' de la ETB, en el que colabora habitualmente, donde, después de darle la bienvenida, los presentadores Maddalen Arzallus y Xabier Sukia, le preguntaron por cómo está viviendo toda esta situación y el revuelo creado tras el comunicado emitido por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde.

"Si dijera que estoy bien, o que estoy mal, se malinterpretaría. No quiero quedarme en casa y es verdad que no quiero decir nada más sobre esto de momento, ya llegará el momento", se limitó a señalar Leire Martínez que aseguró que "ahora es el momento de tener calma, pensar las cosas y ponerlas en su sitio... ya llegará. Cada uno tiene sus propios ritmos".

En otras declaraciones a su salida de la sede de EITB Media de Miramon, desde su coche la artista dijo sentirse "un poco sobrepasada y abrumada con todos los mensajes y todo el amor que estoy recibiendo". "Estoy superagradecida". "Es alucinante todo lo que está pasando. De momento no tengo mucho más que decir, porque necesito un tiempo para mí", insistió.

AMAIA MONTERO: "TODO SE LO INVENTAN"

También ofreció sus primeras declaraciones Amaia Montero, la que fuera vocalista original del grupo desde su creación en 1996 hasta su salida en 2007. "¿Yo he dicho, o algún componente del grupo ha dicho, que yo voy a volver a La Oreja? Ni del grupo ni de la otra parte. Todo esto se lo inventan, y ya me está empezando a afectar", afirmó Montero en conversación telefónica en TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

La que fuera primera vocalista del grupo vasco aseguró que ella es totalmente ajena a la salida de Leire de La oreja de Van Gogh. "Ahora mismo estoy muy cabreada. Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro... ni la quiero. Todo esto es una locura", zanjó.

