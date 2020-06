Sherpa: "Ahora soy el facha número uno del rock español, pero vivimos una situación de abuso absoluto"

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

El que fuera cantante y bajista de Barón Rojo durante la exitosa e influyente primera etapa desde 1980 hasta 1989, y ahora al frente de Los Barones, José Luis Campuzano 'Sherpa', se ha manifestado públicamente sobre la situación política y social española en una línea que no es la dominante en el mundo musical.

Porque en su Twitter lleva Sherpa ya una larga temporada escribiendo y compartiendo mensajes muy críticos con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, y que van más a favor de postulados conservadores, incluyendo vídeos de caceroladas. Algo para nada habitual en el rock español.

En una entrevista con ABC, deja las cosas muy claras: "Ahora soy el facha número uno del rock español, hay una campaña contra mí que flipas. Me insultan a lo bestia, me llaman de todo, y muchos me dicen que van a quemar discos de Barón Rojo".

"En otro tuit puse que este Gobierno está en una deriva bolivariana horrible, y con decir eso me cayó una que no veas de gente del rock. ¿Artistas? No, no, Rosendo y toda esta gente están muy calladitos", plantea el músico de setenta años en la mencionada entrevista con ABC.

Viendo el soporífero debate del E de A.

El individuo Sánchez habla y habla y habladas, horas y horas. No se cansa, no toma un respiro, no bebe agua de tanto en tanto, gesticula como un autómata. Creo que este ser es un ciborg si le pinchas saldrá líquido de frenos. — Sherpabaron (@Sherpabaron) May 20, 2020

Conocidos por sus himnos contestatarios contra el poder, que sin duda forman parte de la memoria cultural de los años ochenta, Sherpa aclara que sus letras siempre han hablado "de los abusos del poder", pero "no del poder de la izquierda ni de la derecha". "Del poder", remarca.

"Si es de la izquierda, peor siempre... La derecha es más acomplejada y más timorata, respeta más las normas. Los de izquierdas van a saco en el momento en que tocan poder. Mucha gente está equivocada conmigo pensando que soy de izquierdas. ¿Qué coño voy a ser yo de izquierdas? Tengo una canción que se llama 'Tierra de nadie', que dice que 'es triste saber que gane el que gane, tú vas a perder'. Los que no han entendido esos mensajes se pensaban que yo era de la onda de los borrokas, o de Izquierda Unida, y de eso nada", explica.

Aclara también Sherpa que él personalmente no grabó el vídeo de la cacerolada que la puso en el centro de las críticas, más que nada porque vive en una urbanización alejada de la gente: "Lo que sí he hecho es grabar veinte pistas de cacerolas haciendo ruido y lo pongo por los altavoces en el balcón".

Éste peligroso y nocivo adolescente mental, con ínfulas de Mesías se permite "mandar a la mierda" a un comunista honrado y que demostró lo más importante: ser buena persona. https://t.co/5G5OmANRpQ — Sherpabaron (@Sherpabaron) May 18, 2020

Sus compañeros de Los Barones, que incluyen a su viejo compañero de Barón Rojo el batería Hermes Calabria, le piden "que no hable" de política, pero él lo tiene claro: "¿Cómo no voy a decir nada si toda mi vida he predicado contra los abusos del poder? Ahora estamos viviendo una situación de abuso absoluto. Mis compañeros de grupo me dicen que si digo estas cosas no nos van a contratar. Pues que no nos contraten, porque todos los que trabajan en este mundillo son de esa cuerda... pues entonces ya no quiero ser de ese mundillo".

"Prefiero quedarme en mi casa y buscarme la vida como pueda. Si uno de izquierdas me veta porque piensa que soy un facha, pues que le den por el culo. Se acabó. A mis setenta años no voy a andarme con estas gilipolleces", subraya tajante el autor de himnos contra la opresión como 'Resistiré', quien asegura que ya en los ochenta Barón Rojo se negaron a hacer campaña por el PSOE: "Nos crucificó".

Nada, que el marqués nos quiere muertos a los mayores de 65 años.???????? https://t.co/Dy1OVSysMQ — Sherpabaron (@Sherpabaron) May 16, 2020

En esta línea, añade: "No nos queríamos vender. Luego, cuando nos contrató el Partido Comunista para las fiestas del PCE en la Casa de Campo, nos pidieron explicaciones. Yo les dije que si me quieren contratar para un festival, pues bien. Pero no para una gira de cuarenta mítines. Lo bien que me hubiera ido si me hubiera metido en Podemos (risas), con el marchamo que tenía yo de rebelde... El marqués de Galapagar usaba mi canción 'El Malo' cuando daba sus mítines. No dije nada, aunque me jodió, me jodió".

Por último, afirma Sherpa que sentía que tenía que dar un paso al frente para que se sepa que "en el mundo de la Cultura no todo es Almodóvar y Bardem". Y acaba con un mensaje al Gobierno: "Pidan perdón, dimitan hoy mismo, hagan un Gobierno de concentración nacional, elijan a un presidente de su partido, que es el que más han votado, pero esperen noticias de los juzgados de Plaza Castilla, porque les vamos a llevar a juicio uno detrás de otro. Que pidan perdón por esta masacre. Yo he perdido dos primos y un amigo íntimo por culpa de esta gentuza. Eran mayores y no había UCI para ellos".