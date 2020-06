Sherpa: "Mientras me estéis atacando con misiles SCUD, yo contraatacaré con misiles PATRIOT. Así es la guerra"

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Sherpa se ha colocado en los últimos días en el centro de la polémica por sus críticas al Gobierno en la gestión de la pandemia del coronavirus y su apoyo a las caceroladas y posturas conservadoras.

Es en Twitter donde el que fuera cantante y bajista de Barón Rojo, ahora en Los Barones, está manifestándose constantemente al respecto con mensajes de lo más contundente.

"Mientras me estéis atacando con misiles SCUD, yo contraatacaré con misiles PATRIOT. Así es la guerra", ha escrito este lunes muy belicoso, dirigiéndose a todos los que le critican en dicha red social (ya de por sí un lugar propicio para las confrontaciones).

Aviso a los de enfrente:

Mientras me estéis atacando con misiles SCUD, yo contraatacaré con misiles PATRIOT.

Así es la guerra. — Sherpabaron (@Sherpabaron) May 25, 2020

También en la mañana de este lunes ha hablado sobre "un tal David no se qué del Nacional.Cat" que ha "sacado de contexto" frases suyas, haciendo así prácticas "típicas del amarillismo".

A éste "enterao" del Nacional.Cat le dice Shserpa: "No soy de izquierdas ni de derechas, soy de la gente honrada y decente. Y afortunadamente de esa, hay en la derecha y en la izquierda. ¿Tú de cual eres? bah, no me lo digas".

Un tal David nosequé del Nacional Cat,sacando frases mías de contexto, típicas del amarillismo pone en portada: "Sherpa se quita la careta".No, chaval, creo que tú no te has quitado las gafas de tu "fanática realidad paralela" las famosas y muy usadas por muchos "gafanáticas" — Sherpabaron (@Sherpabaron) May 25, 2020 A éste "enterao"del Nacional Cat le digo: No soy de izquierdas ni de derechas, soy de la gente honrada y decente. Y afortunadamente de esa, hay en la derecha y en la izquierda. ¿Tú de cual eres? bah, no me lo digas. — Sherpabaron (@Sherpabaron) May 25, 2020

El domingo también escribió el músico en su perfil, en esa ocasión para agradecer el apoyo a sus seguidores: "No soy ningún valiente ni he pretendido jamás ir de líder de nada. Simplemente he unido mi voz como representante involuntario de éste mundillo del rock tan menospreciado siempre por el Poder. He unido mi voz a la de tantos de vosotros aterrado por el cariz dictatorial que va tomando ésto"

"Pero después de sopesar todo, he decidido que lo más importante y perentorio era rebelarse contra la tiranía de estos dos desequilibrados que pretenden gobernarnos. He pensado que después de 40 años d e oposición al Poder (digamos que en playback, para usar un símil musical) ha llegado el momento de actuar "en directo" cantándole a éstos tiranos las verdades a la cara. No sé si quemando mis naves volveré a tener trabajo con mi grupo, pero no me arrepiento de nada".

Sherpa se convirtió en trending topic el viernes tras la publicación en ABC de una entrevista en la que criticaba duramente al Gobierno e ironizaba con ser "el facha número uno del rock en español" por haber dado su opinión públicamente.