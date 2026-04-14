Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual y la cantante responde: "Son mentiras peligrosas e imprudentes" - CONTACTO

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

Ruby Rose (Batwoman, Orange is The New Black) ha acusado a Katy Perry de haberla agredido sexualmente cuando tenía poco más de 20 años. La cantante, a través de su representante, no solo ha negado rotundamente estas acusaciones; también las ha calificado de "peligrosas e imprudentes".

"Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que además son mentiras peligrosas e imprudentes", ha asegurado tajante el representante de Perry a Variety. "La señora Rose tiene un historial bien documentado de hacer acusaciones públicas graves en redes sociales contra diversas personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los señalados", añadió el representante de Perry.

Rose denunció que Katy Perry la había agredido sexualmente en una publicación en Threads en la que contestaba a la reacción de la cantante de temas como Dark Horse o Hot n Cold a la actuación de Justin Bieber en el festival de Coachella, al que la cantante asistió con su pareja, Justin Trudeau. "Katy Perry me agredió sexualmente en el club nocturno Spice Market en Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?", escribió Rose.

Según explicó la actriz y también modelo después de que un fan pidiera más detalles al respecto, el presunto incidente tuvo lugar cuando tenía veintitantos años. "No me besó. Me vio 'descansando' en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se apartó las bragas y me frotó su asquerosa vagina por la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella...", expuso Rose.

"No me interesa presentar una denuncia [ante la policía] por esto, no cuando ni siquiera he denunciado las numerosas violaciones que he sufrido a manos de hombres adultos", sostuvo. "Pero es más que bienvenida a demandarme (no lo hará, porque ocurrió, tengo fotos y fue literalmente en público y ante múltiples testigos)", prosiguió Rose sobre el incidente.

"Además, hay mucho más que sucedió en los años previos a su estúpida canción que no querrá que comente. La manipulación psicológica fue muy fuerte en ese caso. Tenía solo poco más de 20 años. Ahora tengo 40", continuó.

EL MOTIVO POR EL QUE ROSE MANTUVO OCULTO EL INCIDENTE CON PERRY

"Han pasado casi dos décadas para decirlo públicamente. Aunque estoy muy agradecida de haber llegado lo suficiente para encontrar mi voz, solo muestra el impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por recibirme", añadió en respuesta a otro fan. Rose continuó explicando que había mantenido el incidente oculto alegando que después, la cantante la ayudó con su visado estadounidense.

No obstante, más tarde, y sin ofrecer más detalles al respecto, Rose -que también participó en John Wick: Pacto de sangre, estrenada en 2017, y la cinta de acción The Doorman, en 2020- publicó un escueto mensaje en el que afirmaba: "Acabo de salir de la comisaría".