Rosalía, de "jarana" en Sevilla: Concierto gratuito en el Guadalquivir por la temporada 2 de Berlín en Netflix

Rosalía en Sevilla: Concierto gratuito en el río Guadalquivir por la temporada 2 de Berlín en Netflix - NETFLIX/CONTACTO

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

Rosalía será la gran estrella de la 'Jarana en el Guadalquivir', el gran concierto gratuito que Netflix celebrará en Sevilla el próximo sábado 9 de mayo en el marco del estreno mundial de Berlín y la dama del armiño, la segunda temporada de la precuela/spin-of de La casa de Papel.

"El 8 de mayo, Netflix desembarca en Sevilla para la celebración de dos grandes eventos: la premiere global de Berlín y la dama del armiño, que sucederá el 8 de mayo por la tarde, y un gran evento en el río Guadalquivir que tendrá lugar el 9 de mayo, en la que contaremos con una actuación especial de un gran artista", anunciaba con misterio Netflix hace días de cara a la puesta de largo de la segunda y última temporada de la serie protagonizada por el carismático ladrón encarnado por Pedro Alonso.

Pero pese al secretismo con el que la plataforma ha intentado mantener la actuación de Rosalía en secreto, diversos medios locales, citando entre otras fuentes a empleados que están llevando a cabo los preparativos para el gran evento, aseguran que la cantante catalana será el plato fuerte de la Jarana en el Guadalquivir, el espectáculo musical del sábado.

De hecho, El Correo de Andalucía asegura que Rosalía actuará acompañada de la Filarmonía de Sevilla, en el evento musical que arrancará a las 20 horas del sábado en la capital hispalense.

ROSALÍA actuará este sábado junto a la Orquesta Filarmónica de Sevilla de la mano de Netflix en un evento llamado “La jarana en el Guadalquivir”. pic.twitter.com/3qBRgU1esP — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) May 7, 2026

🚨 ROSALÍA se presentará este sábado 9 de mayo en Sevilla como artista sorpresa en el show organizado por Netflix para la serie Berlín pic.twitter.com/fG2mCQAnNM — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) May 7, 2026

Al evento acudirá todo el reparto principal de la serie: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, José Luis García-Pérez y Álvaro Morte. También están confirmados muchos otros VIPs y personalidades del mundo del espectáculo.

"Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar 'La dama del armiño'. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza", adelanta la sinopsis oficial de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, también creadores de La casa de papel y Sky Rojo.