El documental The Beatles: Get Back desmiente el gran mito sobre la ruptura de la banda

The Beatles: Get Back es el ambicioso proyecto documental sobre la legendaria banda que Peter Jackson ha realizado para Disney+. Un documental en el que el director de El señor de los Anillos ha condensado en tres capítulos que en total suman menos de ocho horas casi 60 horas de metraje inédito. Una auténtica joya para deleite de los fans de los 'Fab Four' que, entre muchas y muy variadas revelaciones, desmiente el mito sobre la figura de Yoko Ono como la responsable de la ruptura de la banda.

La docuserie de tres episodios recopila horas de imágenes inéditas sobre la realización del último álbum del popular grupo, Let it Be y mostrará que, a lo largo del proceso creativo y de las sesiones de grabación, sus miembros, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr parecían estar en constante desacuerdo. Unas desavenencias que no se esforzaron por ocultar a los realizadores del documental original que les acompañaron durante todo el proceso recalcando las evidentes tensiones que había entre ellos y que, finalmente, llevaron a la disolución de la banda de manera definitiva.

Las imágenes también muestran cómo Yoko Ono era una presencia constante en la vida de John. La artista de vanguardia de origen japonés, que conoció a Lennon en 1966 durante uno de sus ensayos en Londres, eran literalmente inseparables. Además, expone que eran una pareja muy polémica ya que, al público en general no le gustaba las excentricidades ni las ideas provocativas sobre el arte que tenía la pareja y musa del cantante.

Su presunta influencia sobre Lennon ha sido, durante décadas, señalada como la causa última del final de los Beatles, pero en cambio el metraje de The Beatles: Get Back evidencia en muchos de sus pasajes que Yoko no era ninguna molestia y que tan sólo estaba allí para acompañar a John, disfrutar de la música y de vez en cuando leer el periódico mientras se elaboraban algunas de las canciones más famosas de la historia de la música.

El documental descubre unas imágenes en las que se ve a John, Paul y Ringo tocando con la artista poniendo sus característicos gritos y pasándolo bien. Por otro lado, también refleja los esfuerzos de ambas partes por adaptarse sin dejar de ser fieles a sus gustos y personalidades y los múltiples factores que contribuyeron al cisma de la emblemática banda, como el consumo de drogas por parte de John y su posterior desvinculación con los demás miembros.

El documental refleja además cómo McCartney tomó cartas en el asunto, apuntando a que de no haber sido así, el álbum que tenían previsto no habría salido nunca y cómo los cambios encolerizaron a George Harrison quien se sentía infravalorado con sus aportaciones al grupo, dando lugar como resultado a una batalla legal durante los últimos días de la banda.

Sin embargo, el documental también deja bien patente el afecto, la fraternidad y creatividad que definieron el legado del icónico grupo, en un compendio de material a partir de más de 60 horas de imágenes inéditas filmadas en enero de 1969, por Michael Lindsay-Hogg, y más de 150 horas inéditas de audio, todo cuidadosamente restaurado, siendo Jackson el único que, a lo largo de 50 años, ha tenido acceso a estos archivos.

Los Beatles: Get Back es una producción que, además, muestra por primera vez y al completo la última aparición en directo del grupo, el concierto en la azotea de Savile Row de Londres el 30 de enero de 1969.