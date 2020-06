Pau Donés: la luminosa sencillez de la vida

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio - David Gallardo) -

Hubo siempre cierto cachondeíto con que Pau Donés escribía siempre la misma canción, pero ciertamente eso no era así. Al menos no exactamente. Lo que ocurre es que sabía lo que quería plasmar y cómo transmitirlo: la luminosa sencillez de la vida. Sin rodeos, a las claras, repitiéndolo tantas veces como haga falta en la misma canción.

Y es que como consecuencia de sus años como publicitario antes del advenimiento de Jarabe de Palo, Pau desarrolló una certera capacidad para hacer de la sencillez una virtud. De manera que, sin ser un virtuoso (no un virtuoso en el plan que todos pensamos al hablar de música), así pudo aprovechar todas sus capacidades.

Sin versos enrevesados de esos que al final nadie entiende, él clavó no pocos estribillos en la memoria colectiva de los últimos 25 años, tanto en España como al otro lado del océano Atlántico. Mantras de esos que una vez entran dentro de la cabeza se repiten incesantemente y resultan imposibles de expulsar.

Fue 'La flaca', tremendísima mulata, la que con su contoneo abrió las puertas del éxito para Jarabe de Palo con aquel debut del mismo título lanzado en 1996 y que despachó alrededor de 600.000 copias. Al verano siguiente, no había otra canción que le pudiera igualar en popularidad.

Sería por su cadencia a lo Santana y Radio Futura o porque sonaba a clásico instantáneo de ese rock latino que por entonces dominaba con Los Rodríguez o Maná sonando en todas partes. Sería porque suena a lo que es, un amor intenso y fugaz en el nocturno y jovial sudor de La Habana.

Por lo que fuera, pero sobre todo por un ritmo pegajoso sobre el que cabalga uno de esos estribillos irresistibles: "Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque sólo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella aunque sólo uno fuera. Aunque sólo uno fuera".

Esto último, además, "aunque sólo uno fuera", se repite en bucle en la parte final mientras la música se desvanece y el romance que una vez fue pasa poco a poco a ser un recuerdo cada vez más lejanamente borroso en un progresivo 'fade out'.

'La flaca' era la carta de presentación de Jarabe de Palo y era, además, un eslogan publicitario hecho canción. Tanto fue así que cuando el primer álbum del grupo se publicó en 1996 pasó relativamente desapercibido, algo que cambió meses después cuando la marca de tabaco Ducados lanzó un recopilatorio titulado 'Carácter latino' con 'La flaca' por bandera.

Así fue como la canción mutó en hit veraniego en 1997 mientras el anuncio publicitario hacía su trabajo en la televisión en tiempos pretéritos de cuando la música se descubría y se disfrutaba diferente sin YouTube ni Spotify. No hubo verbena, chiringuito, discoteca o pub de pueblo perdido donde no sonara 'La flaca' aquel verano.

Jarabe de Palo llegó para quedarse y Pau Donés dio continuidad a su primer gran éxito con 'Depende', una canción que hacía del juego de palabras su reclamo para de nuevo colarse en la cabeza del personal como un trabalenguas infantil: "Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende. Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende".

Ese estilo juguetón, familiar y casi ingenuo quedó fijado como marca de la casa y motivo de no pocas bromas. "Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende, que tiene y que da. Todo me parece bonito", canta en otro de sus grandes éxitos.

Usar las palabras con claridad no es algo tan sencillo como pudiera parecer, pero en eso se manejaba fácil Pau Donés, quien así conectaba con las emociones más básicas de sus muchos seguidores, que nunca tuvieron que preguntarse qué demonios significarían las letras sus canciones. Un buen publicista nunca permitiría semejante dislate.

También cuando le cantaba al amor era meridianamente claro Pau Donés, consiguiendo así resultar sincero al no caer en los clichés del pop. Lo resumió bien en 'Agua': "Cómo quieres ser mi amiga, si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema".

"Agua y sed, serio problema" podría ser el mejor de los lemas publicitarios, pero resulta que es el verso de una canción de amor desesperado. Otro de los pequeños grandes sentimientos humanos, por todos compartido en algún momento porque es la vida misma.

ESO QUE TÚ ME DAS

Pau Donés moría este martes 9 de junio a los 53 años después de un lustro batallando contra el cáncer. Viviendo, como él mismo repitió hasta el último momento, cada día en el presente sin pensar en el futuro. No hay otra forma de aprovechar al máximo el tiempo de cada cual.

Dos semanas antes publicaba por sorpresa un nuevo álbum en lo que era su último anuncio: el de una inevitable despedida. El tema estrella es 'Eso que tú me das', un agradecimiento a la vida y a todos los que con él se cruzaron en el último medio siglo.

De nuevo con un estribillo sencillo, directo y luminoso a pesar de todo: "Y eso que tú me das es mucho más, es mucho más de lo que nunca te he pedido. Todo lo que me das es mucho mas, es mucho más de lo que nunca he merecido. Eso que tú me das. Eso que tú me das".

Hasta el último momento, efectivamente, cantando a la luminosa sencillez de la vida. A lo que todos sentimos, a lo que nos hace humanos y nos identifica a unos con otros. A esas pequeñas grandes cosas que damos por sentadas, que diariamente obviamos y desatendemos aunque sean a las que merece la pena cantar. Sin rodeos, a las claras, repitiéndolo tantas veces como haga falta en la misma canción: como Pau Donés.