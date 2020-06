Muere Pau Donés: Jarabe de Palo en 5 canciones sonrientes y vitalistas

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

- Jarabe de Palo: la historia detrás de 'La flaca', la mujer que volvió loco de amor a Pau Donés

- El mundo de la música despide a Pau Donés

Pau Donés (Montanuy-Huesca, 1966), líder de Jarabe de Palo, ha muerto este martes a los 53 años después un largo lustro de lucha contra el cáncer.

La enfermedad le llevó a retirarse de la vida pública, aunque a finales de mayo regresaba por sorpresa con un nuevo álbum tan vitalista como siempre y con claro sentido de agradecimiento.

De hecho, el single 'Eso que tú me das' es precisamente eso, dar las gracias, como él mismoe explicaba días atrás: "Es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido".

Y aún añadía: "Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no".

En el videoclip de este single aparece Pau Donés, visiblemente desmejorado pero siempre al frente de su banda cantando: "Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida".

Un mensaje de agradecimiento, de amor, de optismimo. Purita vitalidad. Unas palabras que entroncan con lo que las canciones de Jarabe de Palo han transmitido siempre: ganas de vivir. Algo que se constata fácilmente en muchas de sus letras, sencillas pero luminosas.

BONITO

"Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana. Bonito lugar. Bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día y acaba de empezar bonita la vida. Respira, respira, respira".

DEPENDE

"Que bonito es el amor, más que nunca en primavera. Que mañana sale el sol y que estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno. Que to lo que sube, baja. De abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende".

GRITA

"Hace días que me fijo, No sé que guardas ahí dentro. A juzgar por lo que veo nada bueno, nada bueno. De qué tienes miedo. A reir y a llorar luego. A romper el hielo. Qué recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame. Que aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego".

LA FLACA

"La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar, y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un un beso de la flaca daría lo que fuera. Aunque solo uno fuera".

ESO QUE TÚ ME DAS

"Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das

es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida".