El mundo de la música despide a Pau Donés, "un buen hombre cercano y sencillo"

Siempre dijimos que esta foto podría ser la portada de Shangay especial verano 2010 ... 😅casi nos vuelcan varias veces los rusos con sus yates!! Me enseñaste muchas cosas bonitas y te debo muchos buenos momentos , música y risas. Te echaré de menos Paulaner ... amigo!!❤️DEP. #marbandejadeplata #yahoraquehacemos #yupiii