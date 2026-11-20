Owen Cooper, estrella de Adolescencia, protagoniza el nuevo videoclip de un clásico de los Beatles - APPLE CORPS

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Owen Cooper, el joven actor que protagonizó la premiada serie Adolescencia de Netflix, protagoniza el nuevo videoclip de In My Life, el clásico de los Beatles. Este emblemático tema ha sido remezclado y sirve de promoción para una edición especial del álbum Rubber Soul.

Ganador del Emmy con 15 años y del premio del Sindicato de Actores con 16, Cooper hizo historia al convertirse en el intérprete masculino más joven en conseguir el primero y en la persona más joven en obtener el segundo en una categoría individual. El actor aparece en este vídeo dirigido por Jessica Swale e Irina Alexiu.

El objetivo es promocionar la edición especial de Rubber Soul, sexto disco de estudio de la mítica banda británica y publicado en 1965. De ahí que se seleccionase este tema, que ha vivido una remezcla.

El videoclip rinde homenaje a Liverpool, la ciudad natal de los Beatles y muestra a Cooper, con su característico peinado a lo miembro de la banda, en una historia que salta desde los años 40, pasando por los vibrantes años 60, hasta la actualidad. Según la descripción del clip, "demuestra el poder perdurable de la música para conectar a las personas".

Entre los diferentes lugares emblemáticos de la ciudad británica pueden verse Strawberry Field, el Royal Liver Building y el Woolton Picture House, donde se recrea la icónica portada del álbum Abbey Road.

EL LEGADO DE LOS BEATLES SIGUE VIVO

Este vídeo musical se publica justo cuando Apple Corps, responsable de este relanzamiento, prepara la reinauguración de The Beatles Story, una experiencia de casi 9.300 metros cuadrados sobre los Fab Four en una nueva ubicación en Liverpool, cuatro veces más grande que la actual.

Esta nueva experiencia abrirá sus puertas en 2028 y pretende aprovechar el revuelo generado por el proyecto cinematográfico que está preparando Sam Mendes sobre el grupo, cuatro películas que mostrarán las cuatro perspectivas distintas de los miembros de la banda y que ha convertido a Paul Mescal en Paul McCartney, a Joseph Quinn en George Harrison, a Barry Keoghan en Ringo Starr y a Harris Dickinson en John Lennon.

Por otro lado, Owen Cooper tiene varios proyectos en su agenda. Forma parte del tercer largometraje como director del diseñador Tom Gord, Cry to Heaven, en el que compartirá cartel con Adele y Nicholas Hoult.

También estará en Foxfinder, de Aoife McArdle, directora de la serie Severance, junto con Tessa Thompson y Ebon Moss-Bachrach. Además, se meterá en la piel de Jim Hawkins en la adaptación de La isla del tesoro de Ridley Scott.