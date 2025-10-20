La Oreja de Van Gogh anuncia nuevas fechas de su gira con Amaia Montero

MADRID, 20 Oct. (Culturaocio) -

Tras vender más de 100.000 entradas en una hora, y después de verse obligados a retrasar durante horas en arranque de la venta por la caída Amazon Web Services, La Oreja de Van Gogh anuncia nuevas fechas en su nueva gira. Las entradas para las nuevas fechas de este tour tras el regreso a la formación de la cantante Amaia Montero ya se pueden adquirir en su página web oficial: https://www.laorejadevangogh.com/

Así, a las citas inicialmente anunciadas, LODVG suma ahora a su gira Tantas cosas que contar una segunda fecha en Bilbao (10 de mayo), un tercer concierto en Madrid (31 de mayo), una segunda fecha en Donostia (1 de agosto), otra en Zaragoza (10 de octubre), Barcelona (7 de noviembre) y Pamplona (21 de noviembre).

La venta de las entradas de la nueva gira de La Oreja de Van Gogh, que supone el regreso de Amaia Montero pero que no contará con la participación de Pablo Benegas, el guitarrista de la banda, arrancó este lunes 20 de octubre a las 16:00 horas después de que su venta tuviera que retrasarse varias horas por problemas técnicos derivados de la caída Amazon Web Services.

Los precios de las entradas oscilarán entre los 45,00 euros y los 72,00 euros + gastos de distribución y, los paquetes vip, entre los 110,00 euros y los 290 euros + gastos de distribución, según adelantó la banda en un comunicado en el que también subraya que en la gira interpretarán grandes éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.

Con estas nuevas citas, que ya están a la venta en su web, el calendario de Tantas cosas que contar queda de la siguiente manera:

9 mayo. BILBAO. Bizkaia Arena BEC! SOLD OUT

10 mayo. BILBAO. Bizkaia Arena BEC!

28 y 29 mayo. MADRID. Movistar Arena SOLD OUT

31 mayo. MADRID. Movistar Arena

6 junio. ALBACETE. Estadio José Copete.

13 junio. MURCIA. Plaza de Toros.

26 junio. SEVILLA. Live Sur Stadium.

27 junio. FUENGIROLA. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

10 julio. GIJÓN. Gijón Life.

31 julio. DONOSTIA. Illunbe Donostia Arena SOLD OUT

1 agosto. DONOSTIA. Illunbe Donostia Arena

21 agosto. SANTANDER. La Virgen del Mar.

27 agosto. VALLADOLID. Pingüinos Arena

4 septiembre. VALENCIA. Roig Arena.

11 septiembre. A CORUÑA. Coliseum.

9 octubre. ZARAGOZA. Pabellón Príncipe Felipe. SOLD OUT

10 octubre. ZARAGOZA. Pabellón Príncipe Felipe.

6 noviembre. BARCELONA. Palau Sant Jordi. SOLD OUT

7 noviembre. BARCELONA. Palau Sant Jordi.

20 noviembre. PAMPLONA. Navarra Arena. SOLD OUT

21 noviembre. PAMPLONA. Navarra Arena.