"Vaya lío" con las entradas de La Oreja de Van Gogh: La caída de Amazon retrasa la venta

La caída Amazon Web Services ha obligado a aplazar la venta de entradas de la gira de reunión de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero hasta las 16:00 horas de este lunes 20 de octubre. El grupo anunció el pasado viernes su regreso a los escenarios con Montero pero sin su guitarrista y fundador, Pablo Benegas, en su tour 'Tantas cosas que contar', que les llevará por 15 ciudades españolas.

"Debido a un problema masivo de Amazon Web Services (AWS), nos vemos obligados a aplazar el inicio de la venta de entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh, prevista para las 12:00 h, hasta las 16:00 h de hoy", reza el comunicado lanzado por la banda en su página web. "Este incidente ha afectado a la operativa habitual del sistema así como a otros sistemas a nivel nacional e internacional, impidiendo garantizar una experiencia de compra estable y segura para todos los usuarios", continúa.

"Queremos agradecer la comprensión y paciencia de todos los seguidores, y lamentamos las molestias que este imprevisto pueda causar. A las 16:00 h esperamos que se pueda reanudar el proceso de venta con total normalidad", concluye.

Además, el grupo también ha difundido esta información en su cuenta oficial de X. "Disculpad las molestias, vaya lío...", expresan en el post, en el que reiteran que las entradas estarán disponibles a partir de las 16:00 horas.

🔴 Las entradas estarán disponibles a partir de las 16:00 debido a la caída de Amazon Web Services.



Disculpad las molestias, vaya lío… — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 20, 2025

Las primeras fechas de la gira, que arrancará en el mes de mayo, pueden consultarse en la página web de La Oreja de Van Gogh. Los precios de las entradas oscilarán entre los 45,00 euros y los 72,00 euros + gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110,00 euros y los 290 euros + gastos de distribución, según adelantó la banda en un comunicado en el que también subraya que en la gira interpretarán grandes éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.