Nick Cave compondrá la música del biopic de Amy Winehouse, Back to Black

El 12 de abril llegará a los cines españoles Back to Black, biopic centrado en la figura de Amy Winehouse. La cinta de Sam Taylor-Johnson está protagonizada por Marisa Abela, que interpretará muchas de las canciones originales de la artista. Pero además de la música de la protagonista, el filme también contará con una banda sonora compuesta ni más ni menos que por Nick Cave y Warren Ellis.

"A lo largo de los años, he escuchado todo lo que han compuesto y he anhelado hacer realidad el sueño de trabajar juntos. Su sensibilidad y comprensión de esta historia han dado lugar a una partitura profundamente profunda y conmovedora", explica la directora en una información publicada por Variety que acompaña la noticia de la banda sonora del filme de una foto exclusiva de Cave, Ellis y Taylor-Johnson grabando en un estudio.

Cave y Ellis han colaborado en numerosos proyectos. De hecho, su vínculo creativo quedó reflejado en el documental This Much I Know to Be True, de Andrew Dominik. Juntos han compuesto bandas sonoras como las de Blonde, La carretera y El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford y han grabado discos como Ghosteen y Carnage.

"Back to Black es un vistazo nunca antes visto al inicio del ascenso a la fama de Amy Winehouse y al lanzamiento de su innovador álbum de estudio, Back to Black. Contada desde la perspectiva de Amy, la película es una mirada sin complejos a la mujer detrás del fenómeno y la relación que inspiró uno de los álbumes más legendarios de todos los tiempos", reza la sinopsis oficial del filme.

Junto a Abela, el reparto incluye a Jack O'Connell en el rol de Blake Fielder-Civil, Eddie Marsan y Juliet Cowan como los padres de Amy, Mitch y Janis Winehouse, y Lesley Manville como la abuela de Amy, Cynthia. Matt Greenhalgh es el autor del guion.