Marisa Abela es Amy Winehouse en el tráiler del biopic Back to Black

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

El 28 de junio llegará a los cines Back to Black, biopic sobre Amy Winehouse. La cantante, que falleció en 2011 cuando tenía solamente 27 años, será interpretada en la cinta de Sam Taylor-Johnson, directora de la primera entrega de Cincuenta sombras de Grey, por Marisa Abela.

StudioCanal y Monumental Pictures ya han lanzado el tráiler del largometraje, que repasa los primeros años de Winehouse, su vida en Londres, su ascenso a la fama, sus problemas de adicción y la grabación de su exitoso disco Back to Black. "No escribo canciones para ser famosa, escribo canciones porque no sé qué haría si no las escribiera", dice la protagonista en el avance.

El clip también presenta a Jack O'Connell en el rol de Blake Fielder-Civil, marido de la artista. "Quiero que la gente escuche mi voz y simplemente olvide sus problemas. Quiero ser recordada por ser simplemente yo misma", afirma Winehouse en el tráiler, que también retrata el acoso que sufrió por parte de la prensa.

El reparto también incluye a Eddie Marsan y Juliet Cowan como los padres de Amy, Mitch y Janis Winehouse, y Lesley Manville como la abuela de Amy, Cynthia. Matt Greenhalgh es el autor del guion. Tal como señala The Hollywood Reporter, el biopic se ha realizado con el apoyo y supervisión de los herederos de Winehouse.

"Back to Black es un vistazo nunca antes visto al inicio del ascenso a la fama de Amy Winehouse y al lanzamiento de su innovador álbum de estudio, Back to Black. Contada desde la perspectiva de Amy, la película es una mirada sin complejos a la mujer detrás del fenómeno y la relación que inspiró uno de los álbumes más legendarios de todos los tiempos", reza la sinopsis oficial.

"Me siento emocionada y honrada de tener esta oportunidad de llevar al cine la única y trágica historia de Amy acompañada de la parte más importante de su legado: su música. Soy plenamente consciente de la responsabilidad", declaró Taylor-Johnson, que ya dirigió en 2009 el biopic de John Lennon Nowhere Boy, cuando se anunció el proyecto.