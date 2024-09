Muere Tito Jackson, hermano de Michael Jackson y miembro de los Jackson 5, a los 70 años

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Tito Jackson, hermano de Michael y cantante y guitarrista que formó parte de The Jackson 5, ha fallecido. El artista tenía 70 años.

Steve Manning, mánager y amigo de la familia Jackson desde hace mucho tiempo, declaró a Entertainment Tonight que Tito Jackson murió el domingo 15 de septiembre mientras conducía de Nuevo México a Oklahoma. Los hijos de Tito, Taj, Taryll y TJ, confirmaron la muerte de su padre en Instagram.

"Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, el miembro del Rock & Roll Hall of Fame Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, entristecidos y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar. Algunos de vosotros le conocéis como Tito Jackson del legendario grupo Jackson 5, algunos le conocéis como Entrenador Tito o algunos lo conocen como Poppa T. Le echaremos muchísimo de menos. Para nosotros siempre será el tiempo de Tito. Por favor, recordad hacer lo que nuestro padre siempre predicó, que es 'amaos los unos a los otros'. Te amamos, papá", rezaba el post.

Nacido como Toriano Adaryll Jackson el 15 de octubre de 1953 en Gary, Indiana, Tito fue el tercero de los diez hijos de Katherine y Joe Jackson. Con sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael, Tito formó parte de la formación original de The Jackson 5, un grupo pionero en el pop negro. Los Jackson 5 se ganaron al público de Estados Unidos con cuatro números uno consecutivos, incluidas las canciones clásicas I Want You Back, ABC, The Love You Save y I'll Be There.

Después de realizar giras incansables y ganar varios concursos de talentos, The Jackson 5 consiguió su gran oportunidad en 1969, cuando firmaron exclusivamente con Motown Records de Berry Gordy un contrato de siete años. Mientras todavía formaban parte de los Jackson 5, Michael y Jermaine iniciaron sus carreras en solitario.

A mediados de la década de 1970, la popularidad de la banda estaba decayendo y Tito y sus hermanos estaban atados por su contrato exclusivo con Motown. Buscando una nueva dirección, la banda dejó Motown por Epic Records en 1975, pero se vio obligada a cambiar su nombre a The Jacksons. Jermaine decidió quedarse en Motown y seguir su carrera en solitario, por lo que Randy se convirtió en miembro de pleno derecho de la banda para que The Jacksons pudiera seguir siendo un quinteto.

Con Epic Records, la banda lanzó dos discos. Cuando Michael Jackson lanzó Thriller en los 80 comenzó su ascenso, y comenzaron a surgir tensiones dentro de la banda. Michael y Marlon dejaron el grupo al final de la gira mundial Victory, y los miembros restantes lanzaron 2300 Jackson Street, su último álbum como grupo, en 1989.

Además de continuar con su carrera en solitario, Tito también ejerció como representante de sus hijos, que forman la banda 3T. En 2003, Tito comenzó a actuar en solitario como guitarrista de blues después de años detrás de escena como un respetado músico de sesión y productor. No fue hasta 2016 que lanzó su primer álbum en solitario, titulado Tito Time.