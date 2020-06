Marwan: "Pau Donés fue la persona del mundo de la música que hizo la cosa más bonita que nadie ha hecho por mí"

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

- Jorge Drexler recuerda cómo le ayudó Pau Donés cuando su carrera estaba "agonizando"

- Los 20 mandamientos de Pau Donés

- El último mensaje de despedida de Pau Donés

- Pau Donés: la luminosa sencillez de la vida

- Amaral recuerdan cuando fueron teloneros de Pau Donés: "Salía a presentarnos para que la gente nos recibiera con más cariño"

- Bunbury habla de su amistad con Pau Donés: "Su obsesión era terminar su disco, necesitaba ese tiempo extra y final"

Marwan se suma a Bunbury, Luz Casal, Jorge Drexler, Amaral, Melendi y tantísimos otros artistas que han tenido sentidas palabras de condolencia y cariño hacia Pau Donés, fallecido este martes a los 53 años tras un lustro luchando contra el cáncer.

"Se nos ha ido Pau Donés, un músico maravilloso y una persona extraordinaria. Pau fue la persona del mundo de la música que hizo la cosa más bonita que nadie ha hecho por mí", remarca el cantautor madrileño.

Y entonces relata: "Fue en 2014, en Buenos Aires. Mi mánager, Morgan Britos, quien fuera también mánager de Jarabe de Palo, le pidió a Pau si yo le podía telonear en el Teatro Ópera. Pau no solo me dejó abrir su concierto, sino que cuando yo salí al escenario, vino conmigo y me presentó para todo su público".

"A pesar de que no me conocían apenas y de que era la primera vez que nos veíamos, salió a mi lado abrazándome y se puso a hablarle a todo el mundo, pidiéndoles que me escucharan con cariño, contándoles cómo otros artistas lo habían hecho por él y lo difícil que es abrirse paso en el mundo de la música", subraya Marwan.

Se nos ha ido Pau Dones. Qué tristeza. Quiero compartiros esto sobre él. Creo que se lo merece. DEP, amigo pic.twitter.com/KyL7dDbYkf — Marwan (@Marwanmusica) June 9, 2020

"Creo que este acto lo definió al instante", sentencia sobre este gesto, idéntico al que hizo con Amaral, para luego añadir: "Durante todos estos años siempre he repetido que jamás nadie ha hecho algo tan bonito por mí en este mundo y nadie lo hará. Fue Pau Donés, que hoy nos deja, quien hizo eso por alguien que apenas conocía".

Califica Marwan de "inolvidable" aquel gesto que le agradecerá "eternamente de corazón": "Gracias compañero, gracias por tus canciones, por los himnos que nos has dejado, gracias por tu bondad y por ayudar a tantas personas. Te vamos a recordar siempre y te vamos a echar muchísimos de menos. Mi próximo concierto, sea donde sea, será en tu recuerdo. DEP, querido amigo".