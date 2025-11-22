Lady Gaga rodó Ha nacido una estrella bajo los efectos del litio: "Soy muy afortunada de estar viva"

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Lady Gaga ha revelado que rodó Ha nacido una estrella bajo los efectos del litio, un fármaco estabilizador del estado de ánimo que suele recetarse para tratar el trastorno bipolar y episodios de manía o síndrome maniaco. Siete años después de la aplaudida ópera prima de Bradley Cooper, la actriz y cantante ha desvelado que estaba en uno de los momentos más delicados de su vida y que, mirando atrás, se siente "afortunada de seguir viva".

"Hice Ha nacido una estrella tomando litio. Hubo un día en que mi hermana me dijo: 'Ya no reconozco a mi hermana'. Y cancelé la gira", desvela la artista en una entrevista con Rolling Stone, donde recuerda que el rodaje de la película coincidió con una etapa de fuerte inestabilidad psicológica, con el lanzamiento de su álbum Joanne y con su tour, en el que le dio un brote psicótico.

"Hubo un día en el que fui al hospital para recibir cuidados psiquiátricos. Necesitaba tomarme un descanso. No podía hacer nada, me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador, hubo un tiempo en el que pensé que no podría mejorar. Me siento muy afortunada de estar viva", añade la también protagonista de Joker: Folie à Deux: "Sé que puede sonar dramático, pero se sabe muy bien cómo pueden terminar estas historias".

La artista ha explicado que la combinación de fama global, giras extenuantes y un trauma no resuelto le provocó "espirales mentales devastadoras", con episodios de ideas suicidas y una sensación recurrente de no encontrar salida. Gaga no ha hecho público ningún diagnóstico concreto, pero sí ha insistido en que necesitaba medicación para poder gestionar su ánimo y la intensidad de su vida profesional.

La intérprete afirma sentirse ahora "sana y completa" y decidida a utilizar su historia para animar a otras personas a pedir ayuda antes de llegar a un punto similar. En paralelo a su carrera, creó la fundación Born This Way, una organización sin ánimo de lucro centrada en la lucha contra el estigma de los trastornos psiquiátricos.

Centrada en la historia de una joven cantante con un gran talento que es descubierta por una estrella de la música en decadencia, Ha nacido una estrella obtuvo ocho nominaciones en los Oscar, entre ellas mejor película, mejor actor para Cooper, mejor actriz para Gaga y mejor guion adaptado. Finalmente se llevó la estatuilla a mejor canción original por Shallow, compuesta por Gaga, que se convirtió en la primera mujer en ganar en un mismo año el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Grammy por la misma canción.

El éxito no se limitó a los premios. Con un presupuesto aproximado de 36 millones de dólares, Ha nacido una estrella recaudó alrededor de 436 millones a nivel mundial, de los cuales más de 215 millones procedieron de Estados Unidos y Canadá. En España, el largometraje superó los cinco millones de dólares de recaudación, consolidándose como uno de los títulos destacados de la cartelera de 2018.