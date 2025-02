Lady Gaga ofrecerá un concierto gratis en mayo

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

Lady Gaga ofrecerá el 3 de mayo un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil). El recital será retransmitido en directo por Multishow y TV Globo, a partir de las 21.00 horas, horario local. El espectáculo estará abierto al público por orden de llegada a la playa de Copacabana, cerca del hotel Belmond Copacabana Palace.

"Es un gran honor que me pidan que cante para Río: durante toda mi carrera, los fans de Brasil han sido parte del alma de los pequeños monstruos", escribió Gaga en X el viernes. La última vez que la artista actuó en Brasil fue en 2012.

"Llevo años muriéndome por venir a actuar para vosotros y se me rompió el corazón cuando tuve que cancelar mi actuación hace años porque estaba hospitalizada. Vuestra comprensión de que necesitaba tiempo para recuperarme significó mucho para mí. Ahora regreso y me siento mejor que nunca. Estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este espectáculo sea uno que nunca olvidéis. Preparaos para MAYHEM en la playa", dice el comunicado de Gaga.

