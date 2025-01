Las presuntas víctimas de las violaciones en serie de Sean 'Diddy' Combs rompen su silencio en un documental

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

El rapero Sean 'Diddy' Combs ha sido acusado de violación, abuso sexual infantil, extorsiones y conducta sexual inapropiada por varias personas por hechos que presuntamente tuvieron lugar entre 1991 y 2023. Las supuestas víctimas del músico han roto su silencio en un documental, The Fall of Diddy, que ya ha lanzado su tráiler.

La serie documental promete ofrecer "relatos inéditos de supervivientes", ya que cuenta con más de 30 entrevistas con algunas de las personas que han acusado a Diddy. Además, la producción también cuenta con testimonios del entorno cercano al magnate de la música, como antiguos amigos y empleados.

"He estado callada durante 18 años", se escucha al principio del tráiler. "Estoy absolutamente nerviosa de compartir lo que he visto", añade otra testigo, mientras un hombre apunta: "Simplemente ya no puedo permanecer en silencio". La exeditora jefe de VIBE, Danyel Smith, agrega: "Aquí es donde debo estar".

El clip muestra varias imágenes del rapero en lo más alto de su carrera, intercalados con los escalofriantes testimonios de los entrevistados. "No nos dimos cuenta de lo oscuro que era", afirma una mujer. "La verdad siempre encontrará su camino, incluso entre la oscuridad", se puede escuchar.

Otro de los entrevistados arroja un aterrador testimonio: "Él decía: 'A veces tienes que enseñar a estas zorras quién es el jefe'". "Siempre pensé que yo era la única víctima", lamenta otra mujer. "Hay mucha gente como Puffy en el negocio de la música. Exponer a Puffy significa exponerlos a todos", concluye el adelanto.

The Fall of Diddy contará con cuatro episodios y se estrenará en Estados Unidos el 27 de enero en ID. La serie también incluirá imágenes de archivo nunca antes vistas de Combs.

Las casas de Combs fueron registradas por el Departamento de Seguridad Nacional y el artista fue arrestado tras haber sido acusado de violación, tráfico sexual y extorsión. Actualmente se encuentra encarcelado en Brooklyn mientras espera un juicio en mayo. Combs se ha declarado inocente de todos los cargos.