Kanye West, desatado: "Soy nazi y adoro a Hitler"

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

Después de acaparar todas las miradas en los Grammy acompañado de una prácticamente desnuda Bianca Censori, Kanye West ha vuelto a protagonizar una nueva polémica. El rapero ha compartido unas controvertidas declaraciones en X, en las que de nuevo aseguró ser un gran admirador de Adolf Hitler y un "nazi" y "racista" convencido.

Kanye, quien cambió legalmente su nombre a Ye, publicó: "Adoro a Hitler. Y ahora qué". Posteriormente agregó: "Soy nazi". El cantante ya fue acusado de antisemitismo en 2022 después de hacer una serie de comentarios, por los que pidió disculpas. Sin embargo, ha vuelto a sacar el tema en X. "Nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos", dijo. "Soy racista, los estereotipos existen por un motivo y son ciertos", añadió.

I’m going to normalize talking about hitler they way talking about killing niggas has been normalized

West también hizo referencia al saludo de Elon Musk en la investidura de Donald Trump, que muchos aseguraron que era un saludo nazi. "Elon me robó el estilo nazi en la inauguración", tuiteó.

Asimismo, el artista también hizo referencia al desnudo de su mujer en los Grammy. "Cualquiera que diga que lo de mi esposa en los Grammy es un truco es tonto. Ella lleva dos años yendo desnuda. Ahora, de repente, es un truco. Todas las perras del planeta desearían tener su valentía, plataforma corporal y acceso al dinero y un marido que apoyara su expresión personal. Hay muchas cosas que tuvieron que converger para que sucediera este momento", dijo.

Anyone who called my wife’s Grammy look a stunt is dumb and laaaame yes youuuu She been dressing naked for 2

years Now all of a sudden it’s a stunt Every single bitch on the planet wish they had her bravery body platform and access to money and a husband that supported…