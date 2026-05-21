Entradas concierto de BTS en Busán: Cuándo salen a la venta y cómo comprarlas

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING - VERSIÓN DIGITAL / BTS

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

BTS, la popular banda de K-pop, actuará en Busán (Corea del Sur) el próximo 13 de junio para celebrar sus 13 años de carrera sobre los escenarios. BTS World Tour Arirang in Busan: Live viewing es el tercer evento cinematográfico simultáneo que se ofrece de la actual gira del grupo surcoreano después de los dos conciertos en Goyang y Tokio. Pero la pregunta que se están haciendo los fans españoles es... ¿cuándo salen las entradas a la venta en España?

Las entradas para disfrutar en cines del esperado evento de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook estarán disponibles en España el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 15:00 horas.

La fecha del concierto que se retransmitirá desde Busán en los cines no es casualidad, puesto que el sábado 13 de junio se cumplen 13 años del debut de BTS: el 13 de junio del 2013. Una fecha conmemorativa que los reyes del K-Pop celebrarán con sus fans, conocidos popularmente como Army.

📣BTS vuelven a los cines ‼️

🎤 Será el sábado 13 de junio y esta vez con una espectacular retransmisión en directo desde Busán, dentro de su gira Arirang 🎤

🎟️ Estad muy atentos: ¡el próximo 28 de mayo saldrán las entradas a la venta!



Os seguiremos informando 😉🤗#btsspain # pic.twitter.com/gyjry7zuEP — Versión Digital (@versiondigital) May 21, 2026

BTS, EL FENÓMENO GLOBAL DEL K-POP

BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o Beyond the Scene, es una boy band surcoreana nominada a los premios GRAMMY que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se han consolidado como iconos del pop batiendo numerosos récords mundiales.

Su quinto álbum publicado el pasado mes de marzo, Arirang, debutó en el número 1 del Billboard 200, con su sencillo principal Swim también debutando en la primera posición. Por su parte, la gira mundial del disco, con 85 conciertos en 34 ciudades distintas, es el tour más extenso realizado por un artista coreano hasta el momento.

Entre otros reconocimientos, destacan seis número 1 en el Billboard Hot 100 desde 2020 además de llenar numerosos estadios en todo el mundo. También fueron nombrados artista del año por Time en el mismo años, han sido nominados cinco veces a los GRAMMY y han logrado otros premios como los Billboard Music Awards, American Music Awards y MTV Video Music Awards.

Recientemente, FIFA anunció que la banda de K-pop BTS actuará durante el descanso final del Mundial, que se celebrará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Madonna y Shakira también formarán parte del espectáculo.