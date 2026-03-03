El concierto de Harry Styles en Mánchester se verá en Netflix (casi) en directo: Tráiler y fecha de estreno

El concierto de Harry Styles en Mánchester se verá en Netflix (casi) en directo - NETFLIX

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Harry Styles se prepara para el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco Occasionally, el próximo 6 de marzo, coincidiendo con su esperada actuación en el Co-op Live de Mánchester. Apenas dos días después, el 8 de marzo, Netflix estrenará, a las 20:00 horas, Una noche en Mánchester, un especial del concierto. Para ir abriendo boca hasta su estreno, la plataforma ha lanzado un tráiler en el que el cantante británico brilla con luz propia.

Las imágenes arrancan con un músico tocando la guitarra al ritmo de una melodía que recuerda al jazz en el estudio de grabación. Instantes después, entran en escena otros músicos, incluido el baterista.

Seguidamente, el adelanto muestra a Styles frente al micrófono y a punto de ponerse manos a la obra. Es entonces cuando el cantante británico sonríe y, para sorpresa de todos, en lugar de cantar, imita el característico sonido de Netflix al reproducir una de sus producciones y suelta una traviesa risa.

Durante la última década, el cantante se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la cultura moderna tras sorprender con sus primeros álbumes en solitario: Harry Styles, lanzado en 2017, y Fine Line, en 2019.

El lanzamiento de Kiss All the Time. Disco Occasionally se produce casi cuatro años después de que el artista sacara Harry's House, que se transformó en todo un fenómeno cultural sin precedentes, alcanzando el número 1 en 28 países y le valió el Grammy a álbum del año en 2023.

Styles, que regresa a los escenarios este 2026 con su gira mundial Together, Together. Kiss All the Time. Disco Occasionally, prueba que sigue expandiendo los límites como uno de los artistas más impredecibles y ambiciosos del mundo en el panorama musical.

La llegada a Netflix de Harry Styles: Una noche en Mánchester marca, además, el primer concierto en directo de Styles en cualquier plataforma de streaming y está producido por Fulwell Entertainment.