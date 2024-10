Emotivo tributo a Liam Payne de Harry Styles y One Direction: "Era nuestro hermano"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras la inesperada muerte de Liam Payne, que falleció a los 31 años el pasado miércoles en Buenos Aires (Argentina) tras caer desde el balcón de la habitación de hotel en la que se hospedaba, sus antiguos compañeros de One Direction, el grupo con el que alcanzó fama planetaria, han expresado sus condolencias en redes sociales.

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraron estar "completamente devastados por la noticia". "Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más cosas que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano a quien amábamos profundamente", señalan.

"Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre. De momento, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos terriblemente. Te amamos Liam", concluye el comunicado que firman los cuatro integrantes de One Direction.

En una publicación separada en sus redes sociales personales, Styles dijo que estaba "devastado" por el fallecimiento de Payne y reflexionó sobre sus "años más queridos" actuando con el grupo al principio de sus respectivas carreras.

"Estoy verdaderamente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a los demás, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía", escribió en un comunicado publicado en Instagram.

"Liam vivía muy abierto, con el corazón en la mano, tenía una energía vital contagiosa. Era amable, solidario e increíblemente cariñoso", añadió Styles. "Los años que pasamos juntos permanecerán para siempre entre los más queridos de mi vida. Siempre le echaré de menos, mi querido amigo. Mi corazón se rompe por Karen, Geoff, Nicola y Ruth, por su hijo Bear y por todos los que le conocieron y le quisieron en todo el mundo, como yo", concluye el artista.

Payne murió a los 31 años el miércoles al caer desde el balcón del tercer piso de su habitación de hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina. Antes de su muerte, el personal del hotel llamó a la policía para informar de "un hombre agresivo bajo la influencia de drogas o alcohol" estaba destrozando su habitación del hotel y podría ser un peligro para sí mismo y para el resto de huespedes.

Cuando las autoridades y santiarios llegaron hallaron el cuerpo sin vida de Payne en el patio interior del hotel y no pudieron reanimarlo. En su habituación, además de diversos destrozos en el mobiliario, se encontraron restos de drogas, alcohol y medicamentos.

Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, cuando solo tenía 14 años Liam Payne hizo por primera vez la prueba para The X Factor en 2008, cantando 'Fly Me to the Moon' de Frank Sinatra. Aunque fue eliminado, Cowell le animó a volver dos años después.

En 2010, Payne regresó al concurso y se unió a Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik para formar One Direction. Tras su paso por el programa, el grupo fichó por Syco Entertainment, propiedad de Simon Cowell.

De 2010 a 2016, el grupo publicó cinco álbumes y se convirtió en un fenómeno fan de alcance mundial, ganando siete Brit Awards y vendiendo más de 70 millones de álbumes en todo el mundo. Después de que el grupo se se separara, Payne lanzó su único álbum en solitario LP1 en 2019.