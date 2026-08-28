La CNN pide disculpas a la familia de Dolly Parton por emitir por error una foto de una imitadora - CONTACTO

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

La cadena CNN se ha disculpado tras emitir por error una foto de una imitadora de Dolly Parton durante la cobertura de la muerte de la artista, fallecida este martes 25 de agosto a los 80 años.

Durante la noche del martes, el programa de la CNN Laura Coates Live mostró una foto de la imitadora de Las Vegas Vegas Kelly Vohnn en lugar de una de la cantante. "Lamentamos el error y pedimos disculpas a la familia Parton", ha declarado un portavoz de la CNN en un comunicado, según recoge el medio Deadline.

Vohnn ha compartido un vídeo en sus redes sociales reiterando que ella no dio permiso para que se usara su fotografía, tomada el año pasado en la premiere de la película Song Sung Blue, a la que fueron invitados varios imitadores.

"Estos últimos días han sido devastadores para mí y para millones de personas en todo el mundo. Pero quiero aclarar un tema muy, muy importante. Me han informado de que algunos medios de comunicación están utilizando mi imagen una vez más y diciendo que soy Dolly Parton", expresa Vohnn en el vídeo, explicando que no es la primera vez que la prensa usa su imagen confundiéndola con Parton.

"Quiero dejar claro que, de ninguna manera, bajo ningún concepto, he dado permiso a nadie para que utilice mi imagen y diga que soy Dolly Parton. Nunca engañaría a la gente de esa forma. Soy una imitadora. La gente sabe que está comprando entradas para ver a una imitadora, y yo nunca diría que soy Dolly Parton", incide, añadiendo que "nunca faltaría al respeto" a los allegados de la cantante haciéndose pasar por ella.