1089507.1.260.149.20260522110107 Caos en un concierto de Ricky Martin tras el lanzamiento de gas lacrimógeno - CONTACTO

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Este jueves, Ricky Martin daba inicio a la etapa europea de su gira con un concierto en Montenegro. El evento se vio interrumpido cuando una persona lanzó gas lacrimógeno al escenario, provocando la evacuación del mismo. Más tarde, el artista retomó el espectáculo en deferencia a los fans.

"Ricky Martin y su equipo se encuentran bien y agradecen las muestras de apoyo recibidas tras lo ocurrido esta noche en Montenegro", ha asegurado la representante del artista, Róndine Alcalá, en su cuenta de Instagram, donde compartía un comunicado relatando lo sucedido.

Según Alcalá, el lanzamiento del gas lacrimógeno provocó "una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención". "Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes", señaló.

LA GIRA RICKY MARTIN LIVE CONTINUARÁ SEGÚN LO PREVISTO

El comunicado expresó también cómo, "aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura", Martin decidió "retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans".

"El artista continuará con su gira Ricky Martin Live con las próximas presentaciones programadas en Europa y fechas internacionales adicionales según lo previsto", terminaba el texto, que fue publicado tanto en español como en inglés. La próxima parada de la gira será Moldavia, donde Martin actuará el 12 de junio.