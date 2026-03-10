Bon Jovi también tendrá su biopic en cines

Archivo - Concierto de Bon Jovi en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Bon Jovi, la mítica banda de rock liderada por el cantante y también actor Jon Bon Jovi, dará el salto a la gran pantalla. Universal Pictures ha puesto en marcha un biopic sobre el grupo que despuntó en los 80 y 90 con canciones como Livin' on a Prayer, You Give Love a Bad Name, Runaway, Keep the Faith o It's My Life.

Según informa Variety, Cody Brotter, responsable del guion del thriller Killing Satoshi, protagonizado por Casey Affleck y Pete Davidson, se encuentra desarrollando el libreto del biopic de la banda de Nueva Jersey.

No obstante, el medio también señala que aún no hay director asignado al proyecto, ni se ha definido quiénes interpretarán a los integrantes de la banda: su cantante, Jon Bon Jovi; el teclista David Bryan; el batería Tico Torres; los guitarristas John Shanks y Phil X; el percusionista Everett Bradley; y el bajista Hugh McDonald.

LA HISTORIA DE BON JOVI EN LA GRAN PANTALLA

Por otra parte, la información destaca que, aunque se desconoce en qué etapa de la historia del legendario grupo -formado en 1983 y ya incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll y de los Compositores- se centrará la película, esta no se enfocará en un único momento clave, como sí hicieron Deliver Me From Nowhere y Rocketman, los biopics de Bruce Springsteen y Elton John.

Kevin J. Walsh y Gotham Chopra son los productores de este biopic sobre Bon Jovi, mientras que Jacqueline Garell, directora de desarrollo de producción de Universal Pictures, supervisará el proyecto.

Además de los mencionados Springsteen: Deliver Me From Nowhere y Rocketman, el proyecto sigue la estela de otros títulos recientes como Back to Black sobre Amy Winehouse, Bohemian Rhapsody, centrado en la banda Queen; Elvis, cinta que repasó la trayectoria del Rey del Rock and Roll, o Complete Unknown, centrado en la primera etapa de Bob Dylan.

Sin olvidar tampoco varios títulos pendientes de estreno como Michael, el biopic del Rey del Pop que llegará en abril, la anunciada película de Madonna protagonizada por Julia Garner o las cuatro películas que prepara Sam Mendes sobre The Beatles.