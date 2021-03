Así fue la mágica actuación de Taylor Swift en los Grammy 2021 (VÍDEO)

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Tras cinco años de ausencia, Taylor Swift regresó al escenario de los Grammy en su 63 edición, celebrada en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. La artista, que ganó el premio al mejor álbum del año por Folklore, interpretó varios temas de sus dos último discos, el premiado Folklore y Evermore.

Durante la gala la estrella cantó Cardigan, August y Willow y compartió escenario con sus colaboradores habituales Aaron Dessner y Jack Antonoff. "Esta ha sido una aventura que los tres hemos vivido desde el comienzo de la cuarentena y el confinamiento, y solo hemos podido estar juntos en la misma habitación una vez. Así que es realmente increíble estar de nuevo con ellos", declaró la intérprete antes de la ceremonia.

"¿Por qué nadie está hablando de la actuación de Taylor Swift en los Grammy? Ha sido mágica y onírica", opinó un fan. "Acabo de ver la actuación de Taylor en los Grammy. Estoy impresionado, es increíble", comentó otro tuitero. "La actuación de Taylor en los Grammy fue tan bonita, ella es una gran intérprete", aseguró otro internauta.

WHY TF IS NO ONE TALKING 'BOUT TAYLOR'S GRAMMY PERFORMANCE ??

IT WAS SO MAGICAL AND DREAMY 🔥 pic.twitter.com/JblvFjE4up