Cardi B y Megan Thee Stallion incendian los Grammys con WAP: "Los republicanos van a estar muy enfadados después esto"

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

El Centro de Convenciones de Los Ángeles acogió la madrugada del 14 al 15 de enero la entrega de los Grammy 2021. La atípica ceremonia, marcada por la pandemia de coronavirus, contó con la actuación de Cardi B y Megan Thee Stallion, que subieron al escenario para interpretar WAP y revolucionaron Twitter con su espectáculo.

Las artistas actuaron en un escenario presidido por un zapato gigante cuyo tacón era una barra de pole dance. Las estrellas, que interpretaron WAP por primera ver en directo, iban ataviadas con unas sugerentes armaduras y sorprendieron a los espectadores con su atrevida coreografía simulando distintas posiciones sexuales.

Como es habitual en este tipo de ceremonias, la explícita letra fue modificada y las cantantes cambiaron algunos versos, mientras que otras palabras fueron simplemente censuradas con un pitido.

Steamy💥 Cardi B & Megan The Stallion Get Freaky In #Grammys Performance For Hit Song WAP! pic.twitter.com/3ZY57ONl4q — Street Talk LDN (@StreetTalkLDN) March 15, 2021

Las intérpretes también cantaron por separado. Megan Thee Stallion, que se llevó los premios a mejor artista revelación; y mejor canción e interpretación de rap por Savage Remix en colaboración con Beyoncé, interpretó Body y Savage, mientras que su compañera entonó Up.

La actuación de Cardi B y Megan Thee Stallion fue una de las más comentadas de la noche en Twitter. Los republicanos van a estar muy enfadados después de esta actuación de Cardi y Meg. Y eso me encanta", comentó un tuitero. "¿Cuánto tardarán en explotar los medios de derechas?", se preguntó otro usuario.

republicans are gonna be soooo mad after the cardi/meg performance. and i LOVE that. pic.twitter.com/43GcAsElip — Ryan Schocket (@RyanSchocket) March 15, 2021

How long before right wing media explodes over @theestallion and @iamcardib ‘WAP’ performance at @RecordingAcad? — Ayman Mohyeldin (@AymanM) March 15, 2021

"Meg y Cardi han violado todas las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones", apuntó un espectador. "La actuación de Meg y Cardi fue sin duda la mejor de la noche", sentenció otro fan.

Baby...the way Meg & Cardi just violated every FCC rule Lmaooooooo https://t.co/M1k4PTa2N6 — George M Johnson (@IamGMJohnson) March 15, 2021

Meg and Cardi's performance without a doubt the best performance of the night. — Mr. Pop Charts (@MrPopCharts) March 15, 2021

Madre mía cardi b y Megan MADRE MIA, se han llevado la noche. — pablolho🐥 (@pablolho) March 15, 2021

si le pudiera dar un premio a la mejor presentación se la daría a la de megan y cardi — camila HARRY GANO SU PRIMER GRAMMY (@shadycami_) March 15, 2021

ok pero la mejor presentación de la noche fue la de cardi y megan the stallion change my mind — daniela 🇨🇴 (@shetpwk) March 15, 2021

Lo mejor de la noche Cardi B y Megan — venus (@Cartamar_) March 15, 2021

Viendo la presentación de Megan Thee Stallion y Cardi B.#GRAMMYs#grammys2021 pic.twitter.com/nlqlUigAzI — Sylvia Malagón (@ChivaMalagon) March 15, 2021

"Mi madre durante la actuación de Megan y Cardi B".

my mom during megan and cardi’s performances: pic.twitter.com/wBfUVsUOHs — sierra is proud of harry (@otbxtightrope) March 15, 2021

"Mi madre viendo la actuación de Cardi B y Megan Thee Stallion en los Grammy".

My Mom Watching this Cardi B & Meg The Stallion grammy performance pic.twitter.com/A8JIg9gBA2 — ASAP_AJ (@DripSauceMedia) March 15, 2021

"Cardi B parece algo que los Power Rangers buscarían y destruirían".