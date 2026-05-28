Los artistas españoles generaron 156 millones de euros en 'royalties' a través de Spotify durante 2025

MADRID, 28 May. (CulturaOcio)

Durante el pasado año los artistas españoles generaron más de 156 millones de euros en 'royalties' a través de Spotify, según el informe de datos la compañía relativos al mercado español, 'Loud & Clear'. Esta cifra supone un aumento del 14% año a año y más del doble desde 2021, según los datos de la compañía que celebra su 20º aniversario.

Esta cifra de 156 millones de euros en 'royalties', está en línea con el crecimiento general del mercado musical español, cuyos ingresos por consumo físico y digital aumentaron un 13,7% en 2025, (según PROMUSICAE). En este punto, Spotify destaca que impacto de esta evolución positiva también se observa en el número de artistas que alcanzan niveles significativos de ingresos.

En 2025, más de 50 artistas españoles generaron más de 500.000 euros en un solo año solo en Spotify, una cifra que se ha duplicado desde 2022.

A ello se suma que, según los nuevos datos de 'Loud & Clear' en España, cerca de 20 artistas de España superaron, cada uno, el millón de euros generado en la plataforma durante el último año.

Y más allá del mercado español, el aumento de los ingresos también se ha hecho notar a escala global: Spotify destinó una cifra récord de más de 11.000 millones de dólares a la industria musical en todo el mundo en 2025, superando a cualquier otra plataforma de streaming o distribuidor musical.

"En nuestro 20º aniversario, estos resultados ponen de manifiesto la misión con la que nació Spotify: que más artistas puedan vivir de su música", señala Melanie Parejo, Head of Music para el sur y este de Europa en Spotify que también destaca que a día de hoy "la industria se encuentra en una posición muy diferente a la de hace dos décadas, con más artistas encontrando nuevas oportunidades para crecer y conectar con audiencias globales".

"Nuestros esfuerzos seguirán centrados en contribuir al desarrollo de una industria musical cada vez más diversa, abierta y sostenible", concluye Parejo.

LOS ARTISTAS INDEPENDIENTES SIGUEN GANANDO PESO

Más de la mitad (57%) de todos los 'royalties' generados por artistas españoles en Spotify en 2025 corresponden a artistas o sellos independientes, lo que confirma lo que, destaca el informe, confirma que las plataformas digitales permiten a la nueva generación de creadores publicar, promocionar y monetizar su música sin pasar por los canales tradicionales.

Este dato del crecimiento sostenido de los 'indies' sitúa a España por encima de la media global, ya que los ingresos que generaron los artistas o sellos independientes en Spotify a nivel internacional corresponde al 50% del total de 'royalties' de la plataforma en 2025.

El informe también señala que, a nivel global, tan solo dos años después de debutar, los artistas ya obtienen, de media, más de la mitad de sus 'royalties' de oyentes fuera de sus países de origen. De la misma forma, casi la mitad de los 'royalties' generados por artistas españoles en Spotify en 2025 procedieron de oyentes de fuera de España.

Además, el éxito de los artistas españoles en su propio mercado sigue siendo clave. De hecho en el ámbito nacional, los artistas españoles dominaron más de la mitad de las canciones de la lista 'Top 50: España' de Spotify en 2025. El pasado año los artistas españoles fueron descubiertos más de 3.200 millones de veces por oyentes que los escuchaban por primera vez.

CRECEN LOS INGRESOS DE LA MÚSICA EN ESPAÑOL

Los datos de 'Loud & Clear' también muestran que en 2025, los artistas que generaron más de 500.000 dólares en royalties en Spotify a nivel mundial procedían de 75 países diferentes, frente a los 66 registrados tan solo un año antes.

La música interpretada en español fue una de las que mejor rendimiento tuvo en Spotify en 2025. Los 'royalties' generados a nivel global por canciones interpretadas en español crecieron un 20% año a año y un 37% en los últimos dos años.

El informe también subraya el impacto de la plataforma en la música en vivo: en la primera mitad de 2025, Spotify ya había impulsado 1.000 millones de dólares en ventas de entradas de conciertos para artistas a nivel global. Desde entonces, esa cifra ha superado los 1.500 millones de dólares.

Además, casi un 25% más de artistas utilizaron Spotify para llegar a sus fans con ofertas de conciertos el año pasado. Y cerca del 40% de los artistas en gira registraron al menos un 10% de aumento en sus ingresos totales generados por la plataforma, más allá de los 'royalties' de streaming, gracias a la venta de entradas.