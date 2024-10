Compañeros de One Direction lloran la muerte de Liam Payne: "Era solo un crío"

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

El cantante británico Liam Payne, antiguo miembro de la 'boyband' One Direction, ha fallecido este miércoles 16 de octubre a los 31 años en la capital de Argentina, Buenos Aires, tras caer desde el tercer piso de un hotel. Tras la terrible noticia muchas personalidades del mundo de la música, incluyendo el entorno cercano de la que fuera su banda, expresan su pesar compartiendo mensajes rindiendo tributo a la figura del fallecido y mostrando su apoyo y cariño a su familia.

"Todo esto parece tan irreal. Gracias a todos por contactar. Todavía estoy intentando asimilarlo todo. Mis pensamientos están con la familia de Liam en este momento", ha escrito el que fuera guitarrista de la banda, Dan Richards, en una historia en su cuenta de Instagram. Lou Tesdale, estilista que trabajó con One Direction compartió también sus condolencias.

Sending you all so much love ❤️💔 — Lou Teasdale (@louteasdale) October 16, 2024

En cuanto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, los otros cuatro cantantes del grupo, de momento han guardado silencio respecto a la muerte de su antiguo compañero, probablemente esperando a hacer un comunicado conjunto en las próximas horas. Por su parte, la madre de Styles ha publicado un corazón roto sobre un fondo negro, acompañado de tres sencillas palabras: "Solo era un niño".

El cantante Charlie Puth, que trabajó con Payne en el tema de 2017 'Bedroom Floor' compartió en sus redes sociales una foto de ellos dos. "Estoy en shock. Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé. No puedo creer que se haya ido", escribió.

Charlie Puth reacts to Liam Payne’s passing in new post:



“I am in shock right now. Liam was always so kind to me. He was one of the first major artists I got to work with. I can not believe he is gone…” pic.twitter.com/ulrE6QTcyV — popping. (@popping15_) October 17, 2024

RIP Liam… I can’t believe this is real…

absolutely heartbreaking … 💔 — Zedd (@Zedd) October 16, 2024

"DEP Liam... No puedo creer que esto sea real... Absolutamente desgarrador", expresó el productor musical Zedd en su cuenta de X (antes Twitter). "La vida es corta y frágil... Nunca se sabe por lo que está pasando la gente. Vivimos en tiempos en los que ser grosero, divisivo y mezquino es normal; a veces incluso se celebra. No tiene por qué ser así. Debemos hacer todo lo posible por ser amables, solidarios y conscientes", ha reflexionado en una publicación posterior.

Life is short and fragile…

You never know what people are going through.

We live in times where being rude, divisive and mean is normal; sometimes even celebrated. It doesn’t have to be this way.

We should do our best to be kind, supportive and mindful. — Zedd (@Zedd) October 16, 2024

Los raperos Ty Dolla Sign, Flavor Flav y Juicy J., Jack Johnson de Jack & Jack o E.L. James, autora de Cincuenta sombras de Grey, han reaccionado también a la noticia del fallecimiento de Payne.

R.I.P. Liam Payne wow I can't believe it prayers up for the family 🙏🏿 — juicy j (@therealjuicyj) October 16, 2024

RIP to Liam Payne,,, much too young 🙏🏾 — FLAVOR FLAV (@FlavorFlav) October 16, 2024