De Aitana a Violadores del Verso: Las canciones de la Selección Española arrasan en Spotify

De Aitana a Kase.O: Las canciones de la Selección Española arrasan en Spotify - CONTACTO

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el triunfo de la Selección Española a Argentina en la final del Mundial, la euforia se desató por las calles de Madrid con la rúa de los campeones del Mundo. Después de que millones aficionados siguieran el evento realizado en la Plaza de Cibeles, las canciones escogidas por los jugadores han disparado sus reproducciones en Spotify.

Entre los temas escogidos, el que más aumentó sus escuchas tras el festejo fue Baby Lover, elegida por el jugador Marc Pubill, la canción de Ñengo Flow aumentó un 980% sus reproducciones en la aplicación. También experimentaron grandes crecimientos Cantando, de Kase.O, componente del grupo de rap Violadores del Verso, seleccionada por Borja Iglesias (+600%) y Malbec de Duki Y Bizarrap, elegida por Marc Cucurella (+230%).

Lamine Yamal eligió Y qué fue?, de Don Miguelo (+191%), que ya ha representado al joven futbolista en más de una ocasión. Un poco menos crecimiento tuvo Ela ké Leitada, de Prod. Nifour, CACAU CHUU, Storys Funk y MC GW, elegida por Nico Williams (+96%).

SUPERESTRELLA DE AITANA, EL TEMA DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO

Otros futbolistas no quisieron olvidar canciones de artistas españoles como Quijote de Julio Iglesias, elegida por el seleccionador Luis de la Fuente (+75%), que además se animó a interpretarla frente al público. También se escucho El último día de nuestras vidas de Dani Martín, seleccionada por Alex Baena (+57%), la mítica Pa' Madrid de El Barrio, fue la elegida por Pedro Porro (+39%), y El bachatón de la L, de Lola Índigo y Lucho RK, fue la elección de Unai Simón (+34%). Por su parte, Fabián Ruiz escogió Como si fueras a morir mañana de Leiva (+99%).

Más allá de las canciones elegidas por los jugadores durante la celebración del pasado lunes 19 de julio, Superestrella de Aitana, el tema que sonaba en el Mundial cuando los de Luis de la Fuente ganaban sus partidos, se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos musicales del momento. Tras el torneo, la canción ha alcanzado el puesto 38 en el Top 200 Global de Spotify.