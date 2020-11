Aitana canta en 'spanglish' con Katy Perry en el remix de Resilient

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Aitana ha dado el salto a Estados Unidos de la mano de Katy Perry. Las cantantes se han unido y han lanzado un remix de Resilient junto a Tiësto.

La californiana lanzó el tema original el pasado mes de agosto. La pista pertenece a su disco Smile. "Qué puedo decir... Esto es un sueño hecho realidad. Gracias de verdad, Katy Perry y Tiësto. Me encanta este remix. Qué increíble, de verdad", publicó Aitana a través de Instagram.

"He estado cocinando un poco de sopa picante para el alma y remezclado Resilient con Tiësto y he invitado a mi nueva amiga Aitana para aportar una nueva perspectiva", aseguró por su parte Katy Perry.

Además de lanzar esta inesperada colaboración, la ex participante de Operación Triunfo está preparando su nuevo disco. Su segundo álbum, titulado 11 razones, saldra a la venta el 11 de diciembre. Su nuevo trabajo incluirá colaboraciones con Beret, Natalia Lacunza, Cali Y El Dandee, Álvaro Díaz, Pole y Sebastián Yatra. Entre los últimos proyectos de Aitana están Corazón sin vida con Sebastián Yatra; Más de lo que aposté con Morat; Enemigos con Reik; o Si tú la quieres en colaboración con David Bisbal.

Por su parte, Katy Perry lanzó en agosto Smile, quinto álbum de estudio de la cantante. El disco incluye singles como Cry About It Later, Champagne Problems, Harleys In Hawaii, Tucked o What Makes A Woman.

Tiësto ha fichado recientemente por el sello Atlantic Records, y en septiembre lanzó el tema The Business. El DJ está actualmente trabajando en su primer disco para su nueva discográfica.