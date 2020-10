Aitana pone voz y música a Más allá de luna: "Apenas había heroínas en el cine de animación"

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Aitana es la encargada de interpretar 'Volaré', el tema principal de 'Más allá de la luna', una película que rompe moldes en el cine de animación con su joven protagonista y que se estrena en Netflix este viernes 23 de octubre. "Antes apenas había heroínas como Fei Fei, los héroes eran los príncipes y en esta cinta lo que se resalta es el poder femenino", asegura la cantante en una entrevista a CulturaOcio.com.

'Más allá de la luna' es la gran apuesta de animación de Netflix este año, que aspira a convertirse en la sucesora de la aplaudida 'Klaus', la cinta española que fue candidata al Oscar.

Dirigida por Glen Keane, uno de los grandes animadores de la factoría Disney, la cinta narra la historia de Fei Fei, una niña con una gran inteligencia y una habilidad innata para la ciencia, que construye un cohete para viajar a la Luna y demostrar la existencia de la mítica diosa china Chang'e.

Una historia "completamente distinta" a lo que se ha visto en animación. "Tiene a una niña como protagonista, que no necesita a ningún novio para valerse por sí misma. Es una chica muy fuerte, pues construye su propio cohete ella sola, sin siquiera la ayuda de su padre o del profesor", explica Aitana en una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

La artista destaca cómo Fei Fei busca "perseguir sus sueños, dándole igual los comentarios de los demás". Al igual, Aitana también resalta cómo el cine permite conocer historias y leyendas de otros países como China. "Es completamente enriquecedor, nos permite abrirnos a otras culturas y comprender mejor las tradiciones de otros países", explica. "Todos tenemos nuestras propias leyendas y es fabuloso poder compartirlas con el resto del mundo", añade.

Aunque Aitana pone voz al tema principal de la banda sonora de 'Más allá de la luna', la cantante aún no se atreve a probar suerte como actriz. "Tanto dedicarse al doblaje como ser actriz en general no es fácil. El mundo de la interpretación tiene mucho trabajo detrás, hay que formarse y estudiar y para eso hace falta dedicación y esfuerzo", argumenta.

"Me encantaría, de verdad, pero si un día me lanzó, será porque me siento preparada y me haya dedicado en cuerpo y alma a ello, como también el poder contar con profesionales que confíen en mí", agrega. 'Volaré' es un tema cantado por Aitana y compuesto por Christopher Curtis, Marjorie Duffield y Helen Park (KPOP). La banda sonora de 'Más allá de la luna' corre a cargo del también ganador de un Óscar, Steven Price ('Gravity').

520462.1.260.149.20201021115115