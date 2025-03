Zoe Saldaña pide perdón a México pero dice que Emilia Pérez es "una película sobre cuatro mujeres" y no sobre un país

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

A pesar de partir con el mayor número de nominaciones, 13 en total, Emilia Pérez terminaba la gala de la 97.ª edición de los premios Oscar alzándose con solo dos estatuillas: mejor canción original por El mal y a mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña. Tras la ceremonia, la intérprete abordaba una de las principales polémicas de la cinta, pidiendo disculpas a los mexicanos que pudieran haberse sentido ofendidos por ella, pero remarcando que no es un filme que trate sobre un país.

Y es que, aparte de la crisis originada por los antiguos tuits racistas de su protagonista, Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez se ha visto en el foco de la controversia por otras razones, entre ellas, su representación de México, por la que ha recibido duras críticas. Así, tras ganar el Oscar y compareciendo ante los medios, Saldaña fue preguntada por una periodista mexicana sobre "ese tema tan hiriente para los mexicanos".

Zoe Saldaña responde a las críticas sobre la representación de México en ‘Emilia Pérez’ tras la pregunta de @cristinaibaco pic.twitter.com/22kckLuyPJ — SensaCine Latinoamérica (@SensaCineLATAM) March 3, 2025

"En primer lugar, lamento muchísimo que tú y tantos mexicanos os hayáis sentido ofendidos, esa nunca fue nuestra intención", respondió la intérprete, manteniendo su postura de que la película había surgido desde el amor. No obstante, la ganadora del Oscar también confesó no compartir la "opinión" de la periodista, que había remarcado que México estaba "en el corazón" de la película.

"Para mí, el corazón de esta película no era México; no estábamos haciendo una película sobre un país, estábamos haciendo una película sobre cuatro mujeres, y estas mujeres podrían haber sido rusas, podrían haber sido dominicanas, podrían haber sido negras de Detroit, podrían haber sido de Israel, podrían haber sido de Gaza, y estas mujeres seguían siendo mujeres muy universales, pero están luchando cada día, están tratando de sobrevivir a la opresión sistémica y tratando de encontrar sus voces más auténticas. Así que me quedo con eso", defendió Saldaña.

En todo caso, la actriz de filmes tan taquilleros como Avatar o Vengadores: Endgame, aseguró estar abierta a sentarse con todos sus "hermanos y hermanas mexicanos" y "tener una gran conversación sobre cómo Emilia podría haberse hecho mejor".