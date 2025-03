Conan O'Brien se burla de Karla Sofía Gascón en los Oscar

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Aunque sin pasar por la alfombra roja, Karla Sofía Gascón sí que acudió a la 97.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood donde está nominada al Oscar a la mejor actriz protagonista. Y durante su monólogo de apertura, el maestro de ceremonias de la gala, Conan O'Brien hizo un par de bromas refiriéndose a toda la polémica desatada por los antiguos tuits ofensivos y racistas de la actriz española.

"Me encantó Anora, y es una película que utilizó 479 veces la palabra 'fuck', muchas más veces que la publicista de Karla Sofía Gascón '¿Qué tuiteaste que?'", exclamó O'Brien despertando una carcajada en el patio de butacas donde las cámaras mostraron a la actriz española.

"Karla Sofía Gascón está aquí esta noche. Y Karla, si vas a tuitear sobre la gala de los Oscar, recuerda que mi nombre es Jimmy Kimmel", dijo mientras la cámara volvía a mostrar la imagen de la protagonista de Emilia Pérez, que parecía preguntar qué había dicho el presentador de los premios.

