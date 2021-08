Jason Momoa quiere una versión extendida de Dune de "cuatro o seis horas"

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

'Dune', la ambiciosa adaptación cinematográfica de Denis Villeneuve de la célebre obra de Frank Herbert, tiene previsto su estreno en cines el 17 de septiembre. Sin embargo, ya hay voces que están pidiendo una versión extendida de la cinta. Jason Momoa, quien interpreta a Duncan Idaho en el filme, ha declarado que quiere que Warner Bros permita que haya un montaje que dure "cuatro o seis horas".

"Fue una experiencia genial [rodar la película]. ¿Sabes lo que deben hacer? Toca realizar una versión de cuatro o seis horas de la primera mitad [la película adapta solo la primera parte de la novela de Herbert]", declaró Momoa en una entrevista The New York Times. "Sería como una serie de televisión, podríamos elegir cuándo queremos verlo todo", agregó. "Quiero ver la visión completa de Denis [Villeneuve]. No quiero que la recorten", zanjó.

Queda por ver cuánto metraje tendrá el montaje final de 'Dune', cuya première mundial será en la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde se proyectará en Selección Oficial fuera de concurso. El montador habitual del cineasta canadiense, Joe Walker, reveló que el corte original de 'Blade Runner 2049' era de cuatro horas y que surgió la idea de partir el filme en dos, cosa que Warner rechazó.

UN ESTRENO ESCALONADO

No obstante, para cuando Legendary y Warner le propusieron a Villeneuve hacerse cargo de 'Dune', el realizador solo accedió si le permitían dividir la adaptación en dos largometrajes, dada la magnitud de la obra literaria. A pesar del deseo de Momoa, resulta imposible que no haya un montaje pensado para lo que está creada la cinta, para la gran pantalla.

Tras su paso por el Festival de Venecia, 'Dune' llegará a salas españolas el 17 de septiembre. A pesar de retrasar su lanzamiento en Estados Unidos para el 22 de octubre (que será un estreno híbrido en la gran pantalla y HBO Max), Warner mantiene su estrategia de estrenar el filme un mes antes en varios mercados internacionales, como España, Francia, Alemania o México, donde tendrá un lanzamiento exclusivo para cines.