Archivo - Yoshi y Toad salvan a unos Mini Mario y Mini Luigi de un T-Rex en el nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La película - UNIVERSAL - Archivo

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Super Mario Galaxy: La película, que aterrizará en los cines el próximo 1 de abril, ha lanzado un nuevo y brevísimo adelanto en la Super Bowl LX.

La cinta, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, supone el regreso de los icónicos hermanos fontaneros de Nintendo a la gran pantalla y tiene por delante el difícil reto de igualar el éxito de su predecesora, Super Mario Bros: La película, que recaudó mundialmente más de 1.300 millones de dólares en taquilla.

El teaser, de apenas 15 segundos de duración, rinde homenaje a un momento del videojuego Super Mario Odyssey, mostrando a Yoshi y Toad defendiendo a Bebé Mario y Bebé Luigi de un gigantesco T-Rex... o, al menos, intentándolo antes de huir con los pequeños.

Ambientada después de los eventos de Super Mario Bros: La película, que fue un auténtico éxito con más de 1.300 millones de dólares en taquilla, la secuela sigue a Mario, Luigi, Yoshi, Toad y Peach en un viaje a través del espacio y el tiempo para impedir que Bowser capture a la princesa Rosalina. Además, anteriores adelantos han confirmado la llegada de otros rostros familiares del videojuego como Birdo, Mouser o Lakitu.

El filme, producido por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo, volverá a contar en su reparto de voces en versión original con Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Peach, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad. A ellos se suman Benny Safdie como Bowser Jr. y Brie Larson como Rosalina.